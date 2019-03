Bloque de Alianza País mantiene su apoyo a Elizabeth Cabezas

LEA TAMBIÉN

La tarde de hoy, martes 12 de marzo del 2019, el bloque de legisladores de Alianza País (AP) se reunió con la presienta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En dicha reunión se trató el último hecho sobre el audio de la conversación entre Cabezas y María Paula Romo.

Lenin Plaza, asambleísta de AP, señaló que Cabezas explicó lo que había pasado y pidió disculpas por los términos utilizados.



Ante el pedido de renuncia por parte de los legisladores de la Revolución Ciudadana y el pronunciamiento de asambleístas sobre no apoyar la reelección de Cabezas, el bloque de AP mantiene su respaldo a la actual presidenta.



"No se ha tomado una decisión frente a lo que se está diciendo sobre que ya no sería candidata a una reelección. Lo que sí se hará como bloque es explicar qué ocurrió y por qué no se aprobó el orden del día", dijo.



Sobre el cambio de autoridades en la Asamblea, previsto para mayo próximo, el asambleísta Fafo Gavilánez dijo que en la última reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, se definió el apoyo a Cabezas y que eso no ha variado.



La mañana de hoy, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y parte del bloque Revolución Ciudadana, hizo pidió la renuncia de la actual presidenta de la Asamblea. Esto tras el audio filtrado sobre la conversación con Romo. Hasta el momento, Cabezas no se ha pronunciado sobre ese pedido.