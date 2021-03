Alianza País se alinea a Andrés Arauz y pide considerar su plan de gobierno para la segunda vuelta

El movimiento Alianza País (AP) “no respaldará candidaturas de derecha” en la segunda vuelta de las elecciones generales de Ecuador del próximo 11 de abril del 2021.

Ximena Peña, excandidata presidencial de la agrupación, compartió un comunicado, en el que señalan que creen en el voto libre, razonado, ideológico y consciente. “Nuestra militancia se ha pronunciado nítidamente no votar por la derecha”.



En el documento difundido la noche del jueves 25 de marzo del 2021, AP señala que la candidatura de Guillermo Lasso, de la alianza Creo-Partido Social Cristiano, “significa el continuismo”.



En la misiva, AP abriga el anhelo de que el candidato que se identifica como progresista y de izquierdas considere su plan de trabajo para el balotaje. La alusión es a Andrés Arauz, aspirante presidencial de Unión por la Esperanza (Unes), que cuenta con el respaldo del ala correísta que se separó de AP.

A nuestro pueblo, con coherencia y compromiso! pic.twitter.com/5ACAq9i5Tw — Ximena Peña (@XimenaPena1) March 26, 2021



El plan de trabajo de Alianza País, dice el comunicado, “resume las propuestas para garantizar los derechos de la mujer, las libertades, la vida, el trabajo digno, la salud y la educación como herramientas imprescindibles para lograr el desarrollo y crecimiento económico, con justicia social”.



En la primera vuelta de los comicios AP no logró ningún escaño en la Asamblea Nacional y su binomio presidencial, integrado por Ximena Peña y Patricio Barriga, alcanzó el 1,54% de votación.



La organización expulsó al presidente de la República, Lenín Moreno, luego de no aceptar su desafiliación, pese a que el trámite que se realizó directamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La dirigencia de AP anunció que llevarán a cabo un proceso de reestructuración, para no perder su casillero electoral, después de haber sido la organización política más fuerte durante los diez años de Gobierno del expresidente Rafael Correa.