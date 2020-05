Alianza Bolivariana Alfarista se separa de Alianza País

LEA TAMBIÉN

El movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) anunció su separación de Alianza País (AP) por estar en desacuerdo con el Gobierno del presidente Lenín Moreno.

Se trata de la organización que fue fundada por el exgobernador de Guayas, Leonardo Vicuña (+) y su hija María Alejandra, exvicepresidenta de la República, sentenciada a un año de cárcel por un caso de concusión.



"Hemos resuelto en Dirección Nacional de ABA el separarnos formalmente de Alianza País, (porque) hace mucho su inacción no representa nuestros ideales", informó en un comunicado.



La decisión fue dirigida al secretario ejecutivo de AP, Gustavo Baroja. "Es verdad, debimos hacerlo antes, sin embargo, guardábamos la esperanza de que el movimiento de gobierno pueda ser la base para retornar la senda del progreso", apunta.

Compartimos con ustedes la resolución tomada por nuestra Dirección Nacional en relación a #AlianzaPais y el Gobierno.

La Alianza Bolivariana Alfarista considera que "AP no fue nunca el movimiento de gobierno, no incide en ninguna decisión, y la derecha que sí gobierna, y que de a poco separó a todo indicio de solidaridad, equidad y democracia en Carondelet, no puede ser combatida con inertes diálogos esperando cambios que es evidente no se darán".



A su vez, hace un llamado a los militantes del movimiento oficialista "a unirse a la construcción de un gran frente democrático que recupere la patria".



Por otro lado, ABA pidió a la Corte Constitucional que declare como inconstitucional a la Ley de Apoyo Humanitario, que fue aprobada el viernes pasado por la Asamblea, por considerar que supone un "retroceso para los derechos laborales".