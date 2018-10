Aliado clave de Theresa May amenaza con retirarle su apoyo por el Brexit

LEA TAMBIÉN

El partido ultraconservador norirlandés DUP, aliado clave de la primera ministra británica Theresa May, amenazó el jueves, 11 de octubre del 2018, con retirarle su apoyo si acepta las condiciones de la UE sobre el Brexit, lo que podría provocar una moción de confianza y elecciones anticipadas.

El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, afirmó la víspera en Bruselas que la salida británica implicará el establecimiento de controles administrativos entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.



Londres y Bruselas están de acuerdo en no reinstaurar una frontera dura entre esa provincia británica y la República de Irlanda -país miembro de la UE- para no amenazar el frágil acuerdo de paz que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento enfrentamiento entre las comunidades católica y protestante.



Pero divergen sobre cómo hacerlo.



La propuesta europea mantendría a Irlanda del Norte en la unión aduanera y la obligaría a regirse por las normas del mercado único europeo.



Pero esta perspectiva es totalmente inaceptable para el Partido Unionista Democrático (DUP), formación ultraconservadora contraria a que los norirlandeses tengan un trato distinto al resto del Reino Unido.



Si May acepta las “exigencias draconianas de la UE” se expondrá a una “derrota parlamentaria”, aseguró el responsable del DUP para el Brexit, Sammy Wilson, en un artículo publicado este jueves en el diario The Telegraph.



La primera ministra “no tendrá el apoyo del DUP, aunque el gobierno intente sobornarnos, acosarnos o intimidarnos”, agregó.

Desde las desastrosas legislativas anticipadas de 2017, en las que el Partido Conservador de May perdió su mayoría absoluta en el parlamento, la estabilidad del gobierno depende de un acuerdo alcanzado con esta pequeña formación.



A cambio de un primer incremento de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares, 1.100 millones de euros) en el presupuesto para Irlanda del Norte, los 10 diputados unionistas se convirtieron en una fuerza indispensable para May.



“Consecuencias” para el presupuesto



Si los diputados del DUP votasen contra el proyecto de presupuesto que debe ser presentado el 29 de octubre, podrían provocar una moción de confianza y nuevas elecciones anticipadas si el gobierno la pierde.



Si la primera ministra acepta las condiciones de Bruselas “tendría consecuencias no solo para la legislación sobre el Brexit (...) sino también para el presupuesto y otras leyes”, amenazó Wilson.



La líder de la formación ultraconservadora, Arlene Foster, ya había dejado claro el martes tras reunirse con Barnier que “no pueden haber barreras comerciales en el seno del mercado interior británico, algo que dañaría la situación económica de Irlanda del Norte”.

Y en lo que podría interpretarse como un primer disparo de advertencia, el miércoles por la noche el DUP se abstuvo de votar contra una enmienda del opositor Partido Laborista a la ley de Agricultura, que pese a todo fue rechazada.



La primera ministra Theresa May ha dicho repetidas veces que no aceptaría la creación “de una frontera en el mar de Irlanda” , pero recientes informaciones de prensa indicaron que su gobierno estaría ahora dispuesto a hacer esta concesión para desbloquear las estancadas negociaciones con Bruselas.



May debe reunirse este jueves por la tarde con un gabinete de ministros restringido dedicado a las negociaciones sobre el Brexit, antes de una cumbre europea decisiva la próxima semana.



Creado en 1971, en pleno conflicto norirlandés, por el pastor fundamentalista Ian Paisley, el DUP se opone al aborto y al matrimonio homosexual. Algunos de sus diputados o exdiputados también se han pronunciado a favor de la pena de muerte o han puesto en duda el cambio climático.



Primer partido de Irlanda del Norte, la formación perdió terreno en las últimas elecciones regionales a favor de los nacionalistas del Sinn Féin con los que gobernó en un ejecutivo de coalición que estalló en enero de 2017. Desde entonces las dos formaciones no logran ponerse de acuerdo y la provincia sigue sin gobierno.