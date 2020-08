Alfredo Dávalos: 'Mitos, como la caravana, quedaron en el pasado'

LEA TAMBIÉN

Alfredo Dávalos, consultor político, es mexicano, con 21 años en el Ecuador. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop 2016-2018). Actualmente es chairman de esa institución.

Es director en Ecuador del Programa Internacional de Consultoría Política y Gestión de Gobierno de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de Madrid, además es Director en Ecuador del I­nstituto de Comunicación Política (ICP).



¿Cuáles son los rasgos del votante ecuatoriano?



Hay que hablar del elector moderno, contemporáneo. Es crítico, enojado con la clase política. En el 2019 ya había este hastío y los castigaron con su voto. Entonces es un elector muy complejo. Esta vez primará un voto visceral, totalmente emocional, aunque sí habrá en algunos casos razonamientos, pero al final será un votante que terminará castigando a un gobierno y a actores políticos tradicionales que los han traicionado.



¿Cuál es esa parte razonada y cuál la emocional?

Hay un voto interesante, que es el de los mileniales, que se mueve no por emociones sino por causas, aunque le terminan generando emociones. Hay otro segmento, que va a terminar votando por personas y no por ideologías.



¿Con pandemia, las redes son la clave?



Hay que entender que hasta hoy no sabemos cómo va a ser la campaña. Van a quedar de lado el mitin, la caravana, el show de tarima, el contacto personal, porque no sabemos hasta cuándo dure la pandemia. Todo esto va a determinar que la campaña se vuelque a las redes sociales. Si en el 2019 vimos una campaña muy sucia en redes, esta no se quedará atrás. Los candidatos van a tener que entender que entran a un espacio de jóvenes, porque seis de cada 10 votantes son jóvenes, y ellos son dueños de las redes. Hoy, políticos como Guillermo Lasso o Álvaro Noboa que irrumpen en las redes van a recibir un rechazo de los jóvenes, porque lo que piensan es: “estás invadiendo mi espacio”. Hay que ser téc­nico, metodológico, pero sobre todo estratégico.



El miedo y lo negativo están en las redes. ¿Esta campaña se irá por ese lado?



Sí, las redes están cargadas de odio. En las protestas de octubre vimos cómo se dirimieron muchos temas de manera oscura, el racismo afloró. Allí priman las emociones, el miedo, pero lo que tienen que entender los políticos es que los electores, los microsegmentos de votantes, buscan la esperanza, un proyecto de futuro ante la crisis económica, sanitaria, institucional, y si los políticos no entienden que si se les sale eso de las manos en las redes, Ecuador vivirá jornadas como las de octubre.



¿Se puede manipular a los electores en las redes?



Claro que se puede. Las redes son una poderosa herramienta para hacer el bien, pero también para el mal. Esta campaña va a ser muy compleja y sucia, llena de noticias falsas, esa responsabilidad de evitarla es un compromiso amplio: de los políticos, de la prensa, de los estrategas, de los electores, la principal acción es no compartir información falsa.



¿Los candidatos entienden el terreno de las redes?



Los jóvenes están cansados de que los políticos invadan sus espacios: las redes sociales; por eso las campañas tienen que ser milimétricas, tienen que utilizar el big data para entender y escuchar de manera social. Hay que tener piezas comunicacionales que entiendan al elector, hoy tenemos una campaña de tú a tú, microsegmentada, y que tenga temas que les interesen. Por ejemplo, si hablamos de corrupción a los jóvenes, no les interesa, les duele, pero las causas que promueven como generación, como conjunto son lo que les mueve, sobre todo las causas sociales.



¿Está avanzado el uso del big data en elecciones?



Un candidato presidencial tiene consultores extranjeros que utilizan big data, pero eso no significa que ganará, porque si tu político no tiene empatía ni una buena campaña, por más herramientas que tenga, a la final no va a ganar.



¿Cómo afecta a esta campaña tecnologizada la alta brecha de conectividad?



En el país hay una gran cantidad de teléfonos celulares. Allá donde no hay Internet hay mensajes msm. De la gente que debía calificarse para el bono de desarrollo, el 80% lo hizo por esa vía y por Internet. Al final, si hay una causa, algo que le movilice, la gente terminará accediendo a las redes. Hay que ver la manera de hacer atractiva la propuesta para que esa gente que no tiene conectividad acceda a ella.



¿Los políticos están en capacidad de reinventarse?



Los políticos jóvenes sí. Pero veo muy difícil que los políticos tradicionales se reinventen, vemos a Lasso con sus exabruptos en redes, lo que muestra que no las entiende para nada y más que persuadirlos, los aleja. Los partidos no entienden que ya no pesa ser el candidato de la Sierra o de la Costa, hay que entender que la política tiene que reinventarse, y que muchos mitos, como la caravana, quedaron en el pasado y son historia. Lo más interesante de estos tiempos es que los ciudadanos se terminan convirtiendo en productores de contenidos, lo más divertido de la campaña lo hacen los electores, no los políticos, con los memes, los videos, los chistes…



¿Cómo deben actuar los políticos ante este mundo poco formal?



Primero, aprender a burlarse de sí mismos. Dos, entender que el humor, la sal quiteña, los chistes, los cachos son parte de nuestros pueblos, de esas personas que han sufrido tanto. El humor es una gran herramienta para comunicar.



Pero es más posible que esta campaña aliente más al miedo que al humor…

El problema es que aquí se ve todo como un tema de buenos contra malos. Esto no es una guerra, y quienes quieren verlo así, con esas campañas destructivas de ataque, que quieren ver al otro como enemigo, entonces vamos a tener una campaña sucia y llena de ataques. El votante necesita un mensaje que resuelva la economía de cocina, el no tener qué comer o el desempleo.