El empresario Alfredo Adum fue retenido con fines investigativos en Guayaquil

El empresario Alfredo Adum Ziadé fue retenido la noche de este martes, 16 de junio de 2020, en la vía a la Costa, en Guayaquil. Así lo informaron fuentes de la Policía Nacional a este Diario.



Los reportes oficiales indican que el empresario fue retenido con fines investigativos por el caso de la avioneta en la que Daniel Salcedo, indagado por presunto peculado, intentó salir del país el pasado, 8 de junio de 2020.



Las autoridades han informado que el empresario será retenido máximo siete horas como parte de los procesos de investigación del caso.



Este Diario preguntó a Adum cuál era el motivo para su retención y respondió “todavía no sé”.



Alfredo Adum es el propietario de la aeronave que se estrelló en Tumbes, Perú. El día del accidente, 8 de junio, el empresario conversó con EL COMERCIO y señaló que no conocía a Salcedo. También indicó que su avioneta había sido robada y que no sabía dónde estaba su piloto.



Un día antes, el domingo 7 de junio, Dalo Bucaram, hijo de Abdalá Bucaram Ortiz, ofreció una rueda de prensa virtual desde EE.UU. Allí, el exasambleísta no aclaró si la casa en Miami donde él y su familia se hospedaban pertenecía a Daniel Salcedo, pero dijo que él es su amigo.



La Fiscalía de Ecuador investigaba a Salcedo por el escándalo de la venta con sobreprecios de insumos médicos a un Hospital del IESS en Guayaquil, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.



El 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa de Abdalá Bucaram y también el domicilio de Dalo Bucaram en Guayaquil, como parte de esas indagaciones.



El 13 de junio se conoció que la Justicia emitió órdenes de captura contra Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño.



Una amistad con Abdalá Bucaram



Alfredo Adum, abogado, político y empresario, fue ministro de Energía durante el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz (agosto de 1996 a febrero de 1997), militante del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).



Adum, en 1984, fue prefecto del Guayas, el mismo año que su amigo de infancia, Abdalá Bucaram, se postuló para la Alcaldía de Guayaquil. En 1988 fue diputado, en el 2000 se candidatizó a la Alcaldía de Guayaquil por el PRE, cuando Bucaram cumplía un autoexilio en Panamá.



En las elecciones seccionales del 2019, Alfredo Adum fue candidato a la Prefectura del Guayas por Fuerza Ecuador (FE), pero perdió frente a Carlos Luis Morales (PSC).



El miércoles 3 de junio del 2020, después de que la Fiscalía hallara una pistola y municiones en el allanamiento a la casa de Abdalá Bucaram en Guayaquil, Adum dijo en redes sociales que el arma de fuego era una reliquia, un obsequio que recibió el exmandatario a su paso por el Palacio de Carondelet.



El día del accidente de la avioneta, el 8 de junio, Adum aseguró que se enteró por redes sociales que uno de los viajeros era Daniel Salcedo, investigado por presunta corrupción en la adquisición de insumos para el hospital público.



Sobre Dalo Bucaram, quien también fue candidato por Fuerza Ecuador (FE), Adum aseguró: “Yo con Dalo Bucaram no tengo amistad. Él me botó del partido. No tengo ningún vínculo con él. No conozco quiénes son sus amigos. Mi amistad es con Abdalá Bucaram papá”.