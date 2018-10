Fernanda Yépez: ‘En alfabetización se registra un mayor número de desertores’

LEA TAMBIÉN

Las inscripciones para la tercera fase de la campaña Todos ABC, alfabetización, educación básica y bachillerato Monseñor Leonidas Proaño concluyeron ayer (viernes 5 de octubre del 2018). Su objetivo es que las personas con escolaridad inconclusa culminen sus estudios en unos cinco años.

De septiembre del 2017 a agosto 2018, 171 033 personas cursaron las ofertas. Fernanda Yépez, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, habló con este Diario sobre el alcance de la campaña dentro y fuera del país.



¿El problema de la deserción estudiantil también se registra en sus programas de alfabetización?

En alfabetización hay un número mayor de deserción, ya que llega al 30% (de un total de 9 952 son unos 2 956). Hay mayores dificultades en el aprendizaje. Ellos sienten que no avanzan o se les hace más complicado entender. Le sigue la educación básica y el bachillerato con entre el 10% y el 20% de desertores.



¿Qué estrategias se han implementado para evitar esta situación?

Lo fundamental es establecer estrategias de contención para que las personas se queden y asistan permanentemente a las clases. Los docentes realizan cambios durante el proceso educativo si se detectan problemas o retrasos.



¿Qué han hecho?

Vinculamos otros conocimientos. Por ejemplo, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se dan charlas sobre negocios o cómo no ser estafados. Además hay conversatorios con el Ministerio de Salud, que brinda información sobre educación sexual y reproductiva.

¿Se logró incluir las estrategias de emprendimiento en las clases?

Sí, vinculamos a los universitarios para que hagan sus prácticas y proyectos junto a la comunidad. Se les brinda alternativas de cómo emprender. Incluso hay 120 técnicos para dar seguimiento y orientación a los estudiantes.



¿El número de personas no promovidas es alto en este tipo de programas?

No, por eso realizamos algunos ajustes. Si una persona no logra habilidades en los 10 o más meses que dura el programa se abren nuevas fases para que se fortalezcan sus conocimientos. Es decir, se alarga su proceso.



En la tercera fase se abrió la oferta virtual en el exterior. ¿Cuáles han sido los resultados?

Apostamos a Estados Unidos y ahora a España e Italia. La idea es que las personas se inscriban en la básica superior y bachillerato. Al resto de ofertas no porque requieren más cercanía entre profesor y alumno. Es más presencial y se necesita mayor acompañamiento.



¿Hasta el momento cuántos inscritos hay en la oferta virtual?

El número de inscritos en la oferta virtual es bajo. Hay 511 personas en el territorio nacional y 75 en el extranjero. Las inscripciones se extenderán hasta el 15 de octubre.



¿Cuánto se invierte en estos programas?

Desde el 2017, la inversión fue de USD 56,7 millones. Pero, hasta este diciembre se espera invertir USD 70 millones. En la primera fase se contrató a 3 425 docentes para cubrir todas las ofertas. Pero en esta se vinculará a 875 más. En total serán 4 430.



¿Se puede decir que hay una deuda del Estado?

Sí, se reconoció que es una deuda histórica. En total son 5,4 millones de personas con escolaridad inconclusa. La idea es que la brecha se reduzca, por lo que debemos resolver el rezago desde la raíz. Hoy se nivela a chicos con retraso en su aprendizaje.

​Fernanda Yépez es socióloga y se hizo cargo de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva.



Más allá de que aprendan a leer y escribir, se les da herramientas para su vida.