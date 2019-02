Alexis Mera dice que Odebrecht ha permitido 'que se robe a mi nombre'

LEA TAMBIÉN

Luis Mameri, exdirectivo de la constructora Odebrecht para América Latina, aseguró que la empresa brasileña habría entregado USD 4,8 millones a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia de Rafael Correa. Estas afirmaciones, que son parte de las declaraciones que hiciera el exejecutivo para conseguir una rebaja de penas, se hicieron públicas en un video que circuló el pasado 2 de febrero del 2019.

Según Mameri, quien declaró a mediados de enero pasado ante los tribunales de Brasil, el monto se habría entregado en dos pagos de USD 1,3 millones y USD 3,5 millones a cambio de que Odebrecht volviera a operar en el Ecuador con el proyecto Hidroeléctrica San Francisco. La información del exdirectivo no es nueva, sino que corresponde a la entregada por el caso Lava Jato en junio de 2017.



En un comunicado de prensa, el exsecretario Alexis Mera aseguró: “En el juicio contra el vicepresidente se me investigó y no se encontró indicio alguno en mi contra... lo que ha hecho Odebrecht, de ser ciertas las afirmaciones de Mameri y Santos, es permitir que se robe a mi nombre, sin ninguna verificación, con la promesa de falsas gestiones con el suscrito que nunca realizó, por lo cual deberá responder”.



Mera no descartó iniciar acciones judiciales en contra de la compañía brasileña por “tremenda insinuación”.



La difusión del video generó reacciones de las personas en redes sociales, quienes pidieron a la Fiscalía investigar a Mera y su rol en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.



Al respecto, la Fiscalía señaló el lunes 4 de febrero del 2019 que no ha liberado de la investigación a Alexis Mera y que “la actuación de la institución siempre ha sido apegada en derecho”

AHORA| Ante comentarios que se han difundido en redes sociales y que pretenden desinformar sobre los hechos que se investigan, Fiscalía aclara que no se ha liberado de investigación al señor Alexis M., la actuación de la institución siempre ha sido apegada en derecho. pic.twitter.com/qay1p6UjTC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 4 de febrero de 2019



En septiembre del 2018, la Fiscalía abrió una indagación previa en contra de ocho personas por el delito de delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Entre los investigados constan el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Además, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el expresidente de la Asamblea José Serrano, el exprocurador Diego García, el excontralor Carlos Pólit; el exfiscal General Carlos Baca y el exrepresentante de Odebrecht Sadinoel de Freitas.