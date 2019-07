Judicatura da paso a una investigación en contra de jueces que fallaron a favor de Mera; él sigue encarcelado

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura informó hoy, 6 de julio del 2019, que el Pleno de este organismo dispuso el trámite de la queja presentada en contra de Édgar Flores y Luis Enríquez, jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

A ellos, las autoridades de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General del Estado pidieron que se los destituya, tras haber otorgado medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de Alexis Mera, exsecretario jurídico del anterior Gobierno.



La queja será revisada por el departamento de control disciplinario de la Judicatura, mientras la Presidencia analiza el pedido de la medida cautelar, informó este organismo en su cuenta de Twitter.

El Pleno #CJ dispuso el trámite de la queja presentada por @FiscaliaEcuador @PGEcuador y @ContraloríaEcuador contra los jueces de la @CorteNacional Edgar Flores y Luis Enríquez por su actuación disciplinaria en caso Alexis Mera y Presidencia analiza el pedido de medida cautelar. pic.twitter.com/yBVTkTDUk1 — Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 6 de julio de 2019



“Esto no debería, de ninguna manera, detener la salida del doctor Mera. Sería completamente ilegal que una queja tramitada de forma posterior ponga en tela de duda una disposición judicial”, reaccionó su abogado, Fausto Jarrín.



Jarrín sostuvo que las autoridades que controlan el sistema penitenciario “están dando largas” a la disposición emitida por los jueces el 1 de julio, con lo cual su cliente continúa recluido en la cárcel 4 de Quito.



Sostuvo que el caso puede configurarse en una “detención arbitraria”, lo que se constituye en un delito. Dijo que ha intentado presentar un recurso de hábeas corpus a favor de Mera, pero que ningún juez de turno le ha receptado el pedido.



Los jueces Flores y Enríquez dispusieron que Mera cumpla arresto domiciliario en Guayaquil, bajo la condición de que use un grillete electrónico y no salga del país. Él es investigado por el caso Arroz Verde relacionado con supuestos aportes irregulares a Alianza País.