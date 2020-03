Alexandra Ocles: 'Tenemos alrededor de 762 muestras tomadas a escala nacional'

LEA TAMBIÉN

La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informó que alrededor de 762 muestras para confirmar o descartar casos de covid-19 se han tomado en el Ecuador. "Los resultados se conocerán a lo largo del día", dijo la mañana de este jueves 19 de marzo del 2020 en una entrevista radial.

Según el último informe, de las 15:00 del 18 de marzo del 2020, hay tres personas fallecidas en el país a causa del nuevo coronavirus. La tercera persona fallecida tenía 68 años de edad, residía en la ciudad costera de Guayaquil, y no tiene relación con la primera paciente que inició el contagio.



Asimismo, en el mismo informe se detalla que hay 168 personas contagiadas con el virus. La provincia del Guayas tiene la mayor cantidad con 128 casos, seguido de la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 12 pacientes.



La provincia de Los Ríos tiene 10 casos, seguida de Manabí con 8, Azuay con 5, Bolívar con 2 y El Oro, Sucumbíos y Morona Santiago con un paciente cada una. A las 10:00 de este jueves se actualizarán estos datos, añadió Alexandra Ocles, en la radio Majestad FM, en Quito.



La funcionaria también señaló que se está coordinando la entrega de kit de alimentación y la entrega de bonos para las personas con menos recursos que están siendo afectadas por la emergencia sanitaria, decretada por el presidente Lenín Moreno, con el objetivo de frenar la pandemia en el país.



Finalmente, Ocles hizo un llamado para que las personas acaten las medidas tomadas por las autoridades para que no se expanda el virus. "Esperamos poder bajar la curva de casos confirmados, no queremos tener una situación de mayor alerta en la que el sistema de salud se vea colapsado", dijo.



"La ayuda de la ciudadanía es fundamental para poder cumplir con el objetivo de disminuir el número de contagios. La gente tiene que tomar en serio la situación y cómo el covid-19 puede afectar a las personas y familias", agregó.



Además recordó que las personas pueden salir de sus casa solo para comprar alimentos y medicinas. "Las personas pueden salir a comprar alimentos con las debidas precauciones, sin salvoconducto, los supermercados cuentan con protocolos para cumplir con el mínimo de 30 personas por espacio".