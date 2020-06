Asambleístas confrontan a Alexandra Ocles por fallida compra y falta de título académico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"No soy ninguna mujer ignorante", respondió este lunes, 1 de junio del 2020, la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La exfuncionaria afrontó críticas de legisladores de distintas bancadas por la fallida compra de 7 000 kits de ayuda humanitaria, a un costo de USD 1 055 740, para enfrentar la emergencia sanitaria.



Jimmy Candell, uno de los integrantes de la Comisión, le increpó a Ocles por no contar con ningún título registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).

"¿Cómo pudo el país tener al frente a alguien que no acredita ningún conocimiento académico para una pandemia de la magnitud del covid-19? ¿Por qué el Gobierno no la gestionó con profesionales acreditados?", cuestionó.

El Asambleísta @JimmyCandell señala su preocupación porque considera que al frente de @Riesgos_Ec y por ende de la lucha contra la pandemia, no han habido profesionales, titulados, calificados, que afronten el tema. Señala que el manejo de los datos ha sido desastrozo. pic.twitter.com/hqBMolwte7 — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) June 1, 2020

Ocles, quien compareció mediante videoconferencia, se quejó de una afirmación "absolutamente discriminatoria" del legislador, quien también preside la Comisión de Educación de la Asamblea.



"Asambleísta Candell, no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero en todo caso, déjeme recordarle que Bill Gates tampoco tiene título y vemos quién es", replicó la exfuncionaria.



Ocles adujo que estudió psicopedagogía antes de que el Instituto Pedagógico Salesiano se transformaba en Universidad Politécnica Salesiana.



"No soy ninguna mujer ignorante. Ciertamente, al inicio no tengo especialidad en gestión de riesgos, conté con la confianza del Presidente, pero créame asambleísta, que no es un cargo menor y me preparé todos y cada uno de los días para estar al frente de la institución", dijo.



En torno a la compra de los kits de alimentos, que no llegó a concretarse porque el Ministerio de Finanzas no transfirió los recursos, los oficialistas Fausto Terán y Johanna Cedeño le reprocharon por no haber exigido costos unitarios.



Terán señaló que esto provocó que, con un presunto sobreprecio, se facturaran en un solo paquete insumos como arroz, fideo o leche que no pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Asambleísta @faustoteranec pregunta ¿por qué se pagó IVA en productos que no gravan dicho impuesto?. @alexocles señala que no existiría defraudación fiscal porque el IVA regresa al Estado. Además señala que este es un contrato no ejecutado. pic.twitter.com/lAadJqZtXa — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) June 1, 2020

"No sé puede comparar el valor de cada uno de los productos porque no corresponde. Lo que debería hacer es una comparación de kits, ese es el punto fundamental", respondió Ocles.



Además, insistió en que un equipo técnico sugirió la compra de esos alimentos, pero para los asambleístas tampoco quedó claro por qué solamente se invitó a dos proveedores para este proceso.



Cada kit contenía 55 productos, con un peso total de 33 kilos. Esto a un costo de USD 150, según la proforma.



Terán denunció, asimismo, que el proveedor que fue seleccionado tenía como razón social Ingeniería de Construcciones en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que se habría cambiado a venta de víveres después de la firma del contrato.



Ocles catalogó de "falso" a lo dicho por el legislador. Aseveró que el RUC se reactivó antes de firmar el contrato y que esto le corresponde verificar al sistema de compras públicas.



La comparecencia de la exsecretaria de Riesgos -que se retomó una semana después de que fuera suspendida por una diligencia judicial de Ocles- no satisfizo a los legisladores.



La Comisión llamará a comparecer a otros funcionarios de la Secretaría de Riesgos y a los proveedores. Los legisladores señalaron que buscarán determinar responsabilidades políticas.

Por otra parte, se decidió conformar una subcomisión para que investigue una denuncia en torno a la construcción del hospital de Pedernales. El asambleísta Daniel Mendoza apoyó la moción sobre el caso que involucra a uno de sus asesores.