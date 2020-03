Alexandra Ocles: ‘Lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil vulnera las normas internacionales para vuelos humanitarios’

LEA TAMBIÉN

Alexandra Ocles, directora del Servicio Gestión de Riesgos, afirmó que la decisión de la Municipalidad de Guayaquil, de cerrar la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, es una acción que tendrá consecuencias en el marco de la Ley para los responsables.

Así lo afirmó la mañana de este jueves 19 de marzo del 2020 durante una cadena nacional. La funcionaria reprochó que vehículos municipales hayan invadido la pista aérea, con lo que se impidió que aterrizará un vuelo procedente de Madrid y que tenía por objetivo trasladar a 200 turistas hasta sus lugares de origen en Europa.



La alcaldesa de la urbe porteña, Cynthia Viteri, asumió la responsabilidad de esa decisión. Más temprano, en una entrevista televisiva, reiteró que su misión es proteger la ciudad y rechazó la llegada de aviones desde Europa con tripulantes.



Ocles refirió que los dos vuelos que se habían programado para evacuar extranjeros europeos eran humanitarios y no comerciales, por lo que tienen un tratamiento especial. “Llegan vacíos porque la intensión es poder trasladar desde nuestras ciudades, desde Quito y Guayaquil, a los ciudadanos extranjeros que todavía están en el territorio nacional”.



También hizo un llamado de atención a la autoridades locales porque esté es un momento complejo. No obstante, advirtió que los dignatarios no pueden tomar decisiones desacertadas porque generan más complicaciones.



“Pedimos a las autoridades (locales) que puedan sujetarse a las medidas que están implementadas a través del COE nacional, estamos en un estado de excepción y lo resuelto por el COE nacional es de estricto cumplimiento en el territorio”.

🇪🇨🇪🇺 Cuando la tragedia sacudió Ecuador en 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a @JosepBorrellF que la UE responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa d Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano pic.twitter.com/3XfYhd4f3g — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) March 19, 2020



Ocles afirmó que hay expresiones del Parlamento Europeo y de otros organismos en los que se muestran preocupados por lo sucedido en Guayaquil.



Explicó que el escenario daña los planes de reciprocidad para lograr la posibilidad de que ciudadanos ecuatorianos en otros países puedan retornar al país. Los connacionales debían cumplir un periodo de aislamiento a su llegada.



“Lo sucedido el día de ayer vulnera la Ley de Aviación Civil, vulnera las normas internacionales alrededor de los vuelos humanitarios, es un hecho lamentable porque le pone al país en una situación compleja”.



En el aeropuerto de Guayaquil esta mañana ya no se registró la presencia de los turistas europeos. Esta mañana las puertas la terminal permanecían cerradas y únicamente había trabajadores del sitio en las puertas de acceso. Ellos usaban tapabocas.



En tanto, en la pista ya no se observó la presencia de camionetas municipales. Apenas habían cuatro aeronaves ubicadas en la terminal contigua de carga.