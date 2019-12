Alerta por robos en zonas de congestión vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

Los servicios de Inteligencia están desplegados en el país. La disposición es frenar a las bandas que operan este mes. Un mecanismo que tienen para atacar ha sido alertado por usuarios de redes sociales. Desde inicios de diciembre, en Twitter y Facebook comenzaron a aparecer testimonios de personas que han sido asaltadas mientras se encuentran atascadas en fuertes congestionamientos vehiculares.

Oficiales de la Policía dicen que en fechas como las de Navidad y fin de año, los ciudadanos se muestran más susceptibles a sufrir estos hechos.



En mayo pasado, jefes policiales ya advertían que en 16 sitios de alto tráfico, en Quito, hay más robos a conductores.



El jefe de la Policía capitalina, Víctor Araus, dice que hoy están controlados los puntos más conflictivos. En esta lista estaban, por ejemplo, la Occidental y Carvajal (sector de El Bosque), Occidental y Carlos V, redondel del Ciclista, 6 de Diciembre y De los Shyris, Eloy Alfaro y Granados, Comité del Pueblo, Redondel de Miraflores, El Trébol, San Roque.



Hace ocho días, este Diario captó una secuencia fotográfica de cómo un grupo atacó a un conductor, que se movilizaba por este último sector.



Un auto gris subía por la avenida 24 de Mayo para tomar la Occidental, cuando uno de los hombres se acercó y sustrajo del vehículo una mochila, mientras sus compañeros observaban y le daban alertas.



Todo ocurrió violentamente y huyeron. Mientras corrían se cambiaban de chompas, para evitar ser capturados.



Los vecinos dicen que estos hechos ocurren frecuentemente en zonas del Centro Histórico. En redes sociales se han difundido más casos y este Diario habló con los afectados. Un joven pide que solo lo identifiquen como Cristian.



Dice que también hace ocho días fue atacado por dos hombres, mientras esperaba que el semáforo de El Trébol se ponga en verde para seguir.



Era las 22:00. Narra que, tras salir de la universidad, conducía rumbo a su casa, en el sur de Quito. Un semáforo en rojo obligó a que detuviera su auto en ese sector. Un taxi amarillo se encontraba delante de su vehículo y a su lado derecho había otro auto. En la oscuridad vio cómo dos sospechosos se acercaron al taxi, trataron de abrir las puertas y romper los vidrios, pero no lo lograron.



De inmediato se dirigieron hacia el auto de Cristian. Uno de ellos se acercó a la ventana del copiloto y la golpeó con fuerza, pero el vidrio resistió.



El joven recuerda que se cambió bruscamente de carril y aceleró para evitar el robo.

Las cifras del Ministerio de Gobierno muestran que entre noviembre y diciembre del 2018, los robos a personas pasaron de 2 440 a 2 524 en el país.



En esos meses del 2017, el comportamiento fue el siguiente: de 2 229 subió a 2 316.



En el 2019, la mayoría de estos hechos ocurrió los viernes, entre las 10:00 y 12:00 y entre las 14:00 y 16:00. Pero también es frecuente que se perpetren entre las 22:00 y las 24:00.



A Ignacio lo asaltaron a las 22:00 en la avenida Occidental.



Ocurrió hace nueve días, cuando regresaba de un evento particular. Un semáforo en rojo lo hizo detenerse en la Occidental y Legarda. Un sonido lo desconcertó. Escuchó un golpe seco. Vio cómo un hombre metió medio cuerpo por la ventana del puesto que queda detrás del conductor.



Se llevó una mochila y un extractor de leche de su esposa.



En su maleta llevaba una cámara, audífonos y una radio.



En cuestión de minutos, el atacante sacó todo y corrió en sentido opuesto a la dirección del carro. El valor de lo perdido, incluidos los daños al carro, llegan a USD 1 500. La lámina de seguridad que puso en su vehículo no impidió el asalto.



Tome en cuenta



Cuando quede atascado en embotellamientos, no olvide poner los seguros a las puertas del auto, para evitar que los delincuentes actúen.



Mientras espera que el tráfico vehicular fluya no exhiba celulares y otros dispositivos, pues puede llamar la atención de los asaltantes.



Trate de que la cartera, billeteras, mochilas o demás pertenencias pequeñas queden en la guantera o debajo de los asientos.



Las compras que realice durante estos días ubíquelas en la parte posterior del automotor. Eso evitará que los sospechosos actúen.



Si se perpetra el asalto no se enfrente a los sospechosos, pueden estar armados. Comuníquese de inmediato con el servicio ECU-911.