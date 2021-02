Alerta en restaurantes por una nueva modalidad de estafa 

La pandemia ha hecho que las transacciones que usualmente se hacían en efectivo o con datáfono migren a las netamente digitales, como son las transferencias electrónicas de una cuenta a otra.

Es así como llega la nueva modalidad de estafa que se está registrando en el gremio de los restaurantes en Colombia.



Ladrones se hacen pasar por clientes que piden domicilios para sacar partido y comer gratis.



Por la contingencia generada por el covid-19, muchos de los restaurantes habilitaron el servicio de pago por transferencia de diferentes bancos. Si el cliente va a realizar la transferencia de una cuenta del mismo banco del restaurante, esta se ve reflejada al instante, de lo contrario se puede demorar hasta 24 horas en llegar.

Los delincuentes están aprovechando estas demoras y el alto flujo de pedidos para enviar falsos comprobantes y que su pedido sea despachado.



"Los clientes deben enviar la captura de pantalla que genera la aplicación del banco cuando se realiza la transferencia para que los cajeros tengan el soporte del pago y muchas veces los restaurantes no se percatan de que efectivamente ese dinero entró", indica una fuente que trabaja en el sector gastronómico y pidió reserva en su nombre.



EL TIEMPO conoció cinco casos de restaurantes que han sido víctimas de esta estafa.



"Los comprobantes son alterados con Photoshop (un programa para editar fotos) y le modifican la cuenta del restaurante, los horarios, las fechas y el valor total de la cuenta, y como muchas veces están con varios pedidos entonces no se percatan de cada una de las transferencias", dice la fuente.



Los montos de las cuentas están entre los 80.000 pesos y 120.000 pesos (USD 22,58 y 33,87 al cambio del 4 de febrero del 2021).

"La mayoría de casos han sido de restaurantes que tienen alguna promoción ese día y los delincuentes saben que en medio de tantos pedidos no les alcanza el tiempo para verificar transferencia por transferencia", afirma la fuente.



El modus operandi de estos delincuentes para recibir el pedido sin levantar sospecha consiste en dar una dirección que no sea la de una vivienda exacta, por ejemplo: un parque, o en algunas ocasiones, direcciones que sean difíciles de encontrar para que el domiciliario tenga que llamarlos y le den indicaciones para esperarlo a varias cuadras de la supuesta residencia.



"Cuando los domiciliarios los llaman a decirles que están perdidos, se inventan que los esperan en ‘tal cancha, en tal parque o en tal semáforo’ y siempre hay alguien esperando al domiciliario y los números de celular los apagan una vez reciben el pedido", relata el trabajador del sector gastronómico.



Finalmente, el dinero de la supuesta transferencia nunca entra y los delincuentes comen gratis.



Desde la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Bucaramanga indicaron que aún no han recibido denuncias sobre esta modalidad de estafa e invitan a las víctimas a que hagan las denuncias sin importar el monto del dinero que les hayan robado.