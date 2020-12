Alemania inyectó casi 42 000 dosis de la vacuna contra el covid- 19 en los dos primeros días de campaña

Alemania ha inyectado ya casi 42.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 entre el domingo 27 y ayer lunes 28, informó este martes 29 de diciembre del 2020 el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país.

Entre el arranque de la campaña, el domingo, y el lunes se han registrado 41.962 vacunaciones, de las cuales unas 22.000 correspondieron al primer día.



Como la mayoría de los estados de la Unión Europea, Alemania empezó su campaña de vacunación el domingo en geriátricos, a los que se desplazaron equipos móviles. Posteriormente se inició la vacunación en los 440 centros habilitados en todo el país.



Según cálculos del Gobierno, hasta finales de este año deberán haberse distribuido por los 16 "Lnder" 1,3 millones de dosis de la vacuna de la alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer.



Se estima que en el primer trimestre del año se habrán inyectado unos 14 millones de dosis entre esta farmacéutica o de la estadounidense Moderna, pendiente de su aprobación en Europa.



El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha insistido estos días en que el objetivo es avanzar progresivamente, empezando por los mayores de 80 años, residentes en geriátricos y personal sanitario más expuesto a infecciones. Luego se descenderá por franjas de edad, niveles de vulnerabilidad y otros profesionales considerados esenciales.

La idea del Gobierno es poder ofrecer a todos los ciudadanos que lo deseen la posibilidad de vacunarse a partir de mediados de año. Spahn ha garantizado que la vacunación será gratuita y voluntaria.



La gran coalición de la canciller, Angela Merkel, analiza fórmulas legales para impedir que se habiliten derechos especiales a quienes ya se hayan vacunado y evitar que quienes no lo hayan hecho puedan ver rechazado su acceso a la hostelería o a medios de transporte.



Spahn ha recordado que no se puede dar un trato ventajoso a quienes se hayan vacunado, teniendo en cuenta que no puede ofrecer esa posibilidad por el momento a sus 83 millones de habitantes.

Vuelven las cifras en ascenso



El RKI reportó este martes 852 víctimas mortales con o por la covid-19 en 24 horas. El número de nuevos contagios en un día fue de 12.892, un cómputo que se considera aún incompleto puesto que estas festividades se han realizado menos test de lo habitual.



El máximo de fallecidos en un día se registró hace una semana, con 962 muertos, y la marca diaria de contagios fue el 18 de diciembre, con 33.777 contagios.



La incidencia acumulada en siete días por 100.000 habitantes está en 149,2 casos -el máximo se dio la semana pasada, con 197,6 casos-.



Desde el inicio de la pandemia, el RKI ha verificado en Alemania 1 664 726 infecciones y 30.978 fallecidos.

La perspectiva de prolongar las restricciones



El Gobierno alemán apuntó ya ayer 28 de diciembre a una posible prolongación de las drásticas restricciones en la vida pública, que inicialmente se habían acordado hasta el 10 de enero. La cuestión se analizará en una nueva reunión entre Merkel y los líderes regionales el día 5.



Desde el 16 de diciembre están cerrados los comercios no esenciales -a excepción de tiendas de alimentación y demás productos de uso diario, ópticas y ortopedias, farmacias, bancos, correos, gasolineras y, en algunos estados, las librerías.



Desde principios de noviembre está suspendido todo el ocio nocturno, la vida cultural y la gastronomía.