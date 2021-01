Alemania prohibirá entrada a viajeros que vengan de Reino Unido y Portugal

Alemania prohibirá la entrada al país de viajeros procedentes de Reino Unido, Portugal, Brasil y Sudáfrica para limitar la propagación de las variantes más contagiosas del coronavirus detectadas en esos países, dijo el jueves el ministro del Interior, Horst Seehofer.

"Para proteger a nuestra población, debe prohibirse la entrada de regiones en las que proliferan estas variantes del virus", dijo al margen de una reunión virtual con sus homólogos de la UE.



Bélgica ya ha prohibido a sus residentes las vacaciones en el extranjero hasta marzo para luchar contra la propagación de las nuevas variantes —mucho más infecciosas—, pero otros miembros de la Unión Europea rechazan de momento seguir esos pasos.



Seehofer prometió que Alemania seguiría adelante con sus planes aunque la UE en su conjunto no estuviera de acuerdo con tales medidas.



"No podemos esperar una solución europea que satisfaga nuestras expectativas en breve, así que estamos preparando medidas nacionales", dijo.



El transporte de mercancías y suministros médicos no se verá afectado por las restricciones que se están debatiendo en el Gobierno, según Seehofer.