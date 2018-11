Alemania prohibe entrar en el país a 18 saudíes implicados muerte Khashoggi

LEA TAMBIÉN

El Gobierno alemán dictó este lunes 19 de noviembre del 2018 la prohibición para entrar en el país a 18 ciudadanos saudíes presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi e instó de nuevo a Riad al total esclarecimiento del caso.

"Las circunstancias en que se produjo ese horrible crimen no han sido aún aclaradas de modo satisfactorio", dijo el portavoz del Gobierno de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert.



La prohibición de entrar en el país a esos ciudadanos saudíes fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, informaron fuentes de este departamento.



Los indicios apuntan a que Jamal Khashoggi, que vivía en el exilio, fue asesinado en el Consulado saudí en Estambul, Turquía, el pasado 2 de octubre. El reportero había ido allí a recoger unos papeles para poder casarse con su novia turca.



Aunque al principio lo negó, la enorme presión internacional y la existencia de comprometedoras grabaciones obligaron a Arabia Saudí a admitir el asesinato del columnista del Washington Post.



La Fiscalía saudí acusó a altos funcionarios del país de haber enviado sin autorización un comando de 15 agentes para perpetrar el crimen. Para cinco de los presuntos implicados los fiscales piden la pena de muerte, aunque en total hay 11 acusados.



Los medios estadounidenses informan este lunes que tras analizar las pruebas la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha llegado a la conclusión de que el príncipe heredero y hombre fuerte saudí, Mohamed bin Salman, ordenó en persona el asesinato del periodista en Estambul.



Sin embargo, el sábado el Departamento de Estado subrayó en Washington que no se ha tomado una decisión definitiva en el caso Khashoggi. El príncipe heredero saudí no está tampoco en la lista de los 18 sancionados por Alemania.