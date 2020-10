Alemania registra un nuevo caso de peste porcina

LEA TAMBIÉN

Alemania ha encontrado un caso más de peste porcina africana (PPA) en una piara de jabalíes de Brandemburgo, según informó el viernes 16 de octubre del 2020 el gobierno de la región oriental.

Eso eleva el número de casos confirmados a 70 desde que se encontró el primero el 10 de septiembre. Todos los casos fueron de animales salvajes y hasta ahora ningún cerdo de granja ha sido infectado.



China y otros compradores de carne de cerdo prohibieron las importaciones de carne porcina alemana después de que se confirmara el primer caso, lo que provocó un aumento de los precios de la carne de cerdo en China y, a la vez, una caída de los precios alemanes.



La PPA no es peligrosa para los seres humanos pero es mortal para los cerdos. Anteriormente, un brote masivo en China y en otras partes de Asia provocó cambios importantes en el comercio de la carne de cerdo.



Los criadores alemanes de cerdos están sufriendo actualmente un doble golpe debido a los precios más bajos por el impacto de la PPA y a la reducción de la capacidad de los mataderos a causa de la crisis del coronavirus, dijo la ministra de Agricultura alemana Julia Klöckner en un discurso en una conferencia de agricultores alemanes.



Esto está llevando a problemas con los cerdos que no se venden, los cuales tienen que permanecer en las granjas alemanas, dijo Klöckner. Sin embargo, añadió que ahora mismo no se aplicarán las ayudas estatales como el almacenamiento subvencionado de carne de cerdo sin vender.



Varios mataderos y plantas de empaquetado alemanes han sido el epicentro de brotes de covid-19 este verano, lo que provocó un revuelo en la industria debido a las nuevas medidas sanitarias, causando la reducción de la capacidad de producción.



Klöckner dijo que la lucha contra la PPA en Alemania será una "carrera de larga distancia", pero el país está negociando el levantamiento de las prohibiciones de importación con China y otros países asiáticos.