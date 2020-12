Médicos alemanes advierten de tercera ola en enero e instan a quedar en casa

Médicos alemanes advirtieron el jueves 24 de diciembre del 2020 de una tercera ola de la pandemia del coronavirus en enero y llamaron a la gente a prescindir de realizar visitas a familiares en estas fiestas y quedarse en casa.

"Los médicos de las ucis instamos a la gente a no visitar a sus abuelos en Navidad, sino a quedarse realmente en casa. Sólo minimizar al máximo los contactos puede evitar que en enero tengamos una tercera ola", advirtió el presidente de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI), Uwe Janssens.



El presidente de la Asociación Federal de Médicos, Klaus Reinhardt, subrayó que naturalmente quieren evitar el aislamiento y la soledad en estas fiestas, sobre todo de los miembros de más edad en las familias, pero recordó que "precisamente este grupo de la población está particularmente amenazado por el coronavirus".



Agregó que teniendo en cuenta las elevadas cifras de contagio y la tensa situación en los hospitales, "cada uno debería preguntarse de manera crítica si realmente tiene que aprovechar el límite máximo establecido legalmente para las reuniones".



"Apelo a todos nuevamente con insistencia a comportarse de manera sensata en estas fiestas. Una tercera ola, más fuerte, sobrecargaría nuestro sistema de salud. Cada uno puede contribuir a evitarlo", instó.

Críticas a la falta de decisión de los políticos regionales



En declaraciones al diario regional Rheinische Post, Janssens criticó además enérgicamente a los políticos de los estados federados -a quienes compete la implementación de medidas-, a los que culpó de la escalada de la situación por su "falta de decisión" al no extraer consecuencias ante el continuo aumento durante semanas de las cifras de contagio.



"Tenían que morirse 600 personas al día de coronavirus para que hubiera un cambio de mentalidad y se introdujeran medidas radicales, realmente demasiado tarde", dijo.



La consecuencia es que el personal en los hospitales tendrá que soportar una gran carga durante los festivos navideños, pero también después, lo cual "no son buenas perspectivas", agregó.



El miércoles de la semana pasada entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero.

Las restricciones incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.



Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas -que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años.



A partir de hoy y hasta el sábado, con motivo de las festividades navideñas, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares, aunque no en todos los estados federados.



Alemania registró 32 195 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, casi 1.800 más que hace una semana, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 802, lo que supone 104 más que el pasado jueves.



Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1 587 115, con 28 770 muertos.