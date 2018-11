María Alejandra Vicuña dice que la denuncia en su contra busca crear caos político y afectar al Gobierno

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, no aceptó preguntas sobre la denuncia de presuntos cobros indebidos, ventilada por su excolaborador Ángel Polivio Sagbay, en un reportaje publicado en un canal de televisión.

La Segunda Mandataria leyó una declaración en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, pasadas las 19:45 de este martes, 27 de noviembre del 2018.



Vicuña calificó de calumnias a las acusaciones planteadas en su contra y se refirió a intereses para crear caos político, afectando la imagen del Gobierno.



Aseguró que la declaración de Sagbay responde a chantajes a cambio de cargos públicos. “Sorprende que un exmilitante y dirigente de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y de Alianza País, a quien incluso le tenía estima y hace poco apoyaba públicamente al Gobierno... justo en esta coyuntura realice una declaración juramentada a partir de mentiras”.



Vicuña adelantó que interpondrá una denuncia en contra de Sagbay, por presuntamente mentir bajo juramento. “Hasta hace poco exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y ahora es el adalid de la transparencia”, dijo.



La Vicepresidenta recordó que, desde septiembre pasado, Sagbay la amenazó con presentar la denuncia, si no le otorgaban el cargo de Gobernador de Morona Santiago o director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). "Como no cedimos, ahora se hacen estas calumnias".



Vicuña dijo que el 13 de noviembre pasado, Sofía Espín, exlegisladora de AP que fue destituida esa noche, se habría acercado a una coordinadora de la bancada oficialista para indicarle que tenía una declaración juramentada de un excolaborador de Vicuña que la involucraba. En ese entonces, la exparlamentaria había pedido detener su destitución “caso contrario, lo haría pública”, contó la Segunda Mandataria.



Ella manifestó que no tiene nada que ocultar y señaló que no se ha condicionado el ingreso, permanencia ni la estabilidad de sus colaboradores, al pagar los aportes para ABA y AP. "Eso lo hemos hecho, y me incluyo, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes y bajo el amparo del propio Código de la Democracia".



Aseguró que desde el 2005 los aportes de ABA "han sido transparentes" y negó que se reciba aportes "por debajo de la mesa". En esa línea, dijo que "no los financia la banca, grupos de poder o Odebrecht" y subrayó que, como militantes, son ellos quienes financian a la organización.



Vicuña insistió en que detrás de las denuncias en su contra estaría involucrado el excandidato a la Vicepresidencia de Creo, Andrés Páez. Al finalizar, la Segunda Mandataria agradeció la confianza del presidente Lenín Moreno y luego abandonó el Salón Azul.