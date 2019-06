Alegría y desilusión en los estudiantes que rindieron el Ser Bachiller

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tomándose la cabeza. Así salieron varios jóvenes de uno de los laboratorios del Colegio Mejía, en donde rindieron el examen Ser Bachiller para el régimen Sierra y Amazonía 2019.

De tercero de bachillerato son 127 419 estudiantes, que rinden desde este lunes 17 de mayo del 2019, el examen que representa el 30% de su nota de grado y les permite postular para un cupo universitario en el sistema público.



Luego de tres horas, en las que Alejandra Cruz resolvió las 160 preguntas del examen, salió preocupada del laboratorio del Mejía. Dijo que le inquietan los resultados en Matemática y Abstracto. Los chicos resolvieron otros tres dominios: Científico, Social y Lingüístico.



A su compañero, Esteban Cueva, en cambio le preocupan sus aciertos en Científico. Dice que se le complica esa área y quiere alcanzar un puntaje alto para estudiar Ingeniería Automotriz en la Politécnica Nacional.



Al final del examen, los jóvenes recibieron un papel con el número de aciertos y errores que tuvieron, detallando esto en cada pregunta de los cinco dominios. Eso les permitió tener una idea de los resultados, ya que la calificación total de las 160 preguntas es sobre 1 000. En el documento se detalla que “cada ítem tiene un peso específico de acuerdo con el nivel de dificultad y complejidad que demanda”.



Cuando le entregaron el número de aciertos, Esteban sumó los de cada dominio y el resultado total fue 90 aciertos. Luego realizó una fórmula matemática que le dio como resultado 748 puntos. Asegura que esa será su nota aproximada en el Ser Bachiller.

Los alumnos esperaban fuera del laboratorio para saber su número de aciertos en la prueba Ser Bachiller, este lunes 17 de junio del 2019. Foto: EL COMERCIO

Mientras a este joven de un colegio fiscal le preocupa su ingreso a la universidad con esa calificación, para Jamio Zambrano, del colegio ISM, el Ser Bachiller solo pesará para graduarse, ya que irá a una universidad privada. “No me fue ni bien ni mal”, contó. Al igual que la mayoría de jóvenes, se le complicó Matemáticas. Asegura que se debe a que por ser parte del Bachillerato Internacional, no domina tanto los contenidos del Bachillerato General Unificado.



Ángela Avilés, del Montebello Academy, hizo el mismo cálculo que Esteban. Cree que tendrá al menos 830, que es lo que esperaba para graduarse. Ella tampoco aspira un cupo en el sistema de educación superior público porque estudiará Relaciones Internacionales en Estados Unidos.



Con la misma satisfacción salió del examen Andrés Ortega. Para este joven que estudiará Derecho en una universidad privada del país, el dominio más complicado fue Matemática, por eso –cuenta– se preparó mucho en esa área, antes que en las otras.



El Ser Bachiller de este período se aplicará hasta el jueves 20 de junio del 2019. En total serán evaluados 225 767 jóvenes, entre población escolar y no escolar. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) prevé que la publicación de notas se realice a mediados de julio.

http://admin.elcomercio.com/editor/article/default#