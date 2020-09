En esta aldea india, las paredes son cuadernos para los niños sin escuela

LEA TAMBIÉN

Los profesores de una aldea rural en India, cuya escuela cerró a causa del coronavirus que asola al país, encontraron la forma de dar clase a sus alumnos bloqueados en sus casas, sin ordenadores ni teléfonos móviles: escribir las lecciones en las paredes.

En marzo, el virus obligó a cerrar la escuela pública Asha Marathi Vidyalaya en Nilamnagar, con 30 000 habitantes, cerca de la ciudad de Solapur (Estado de Maharashtra, oeste).



Los profesores se preguntaron cómo sus alumnos, de familias pobres, que a penas tienen para comer, podrían seguir las clases en línea.



“Como la mayoría de familias no tienen los medios de educar a sus hijos con las herramientas digitales, tuvimos que buscar un método innovador para evitar el fracaso escolar”, explicó Ram Gaikwad, un profesor de 47 años.



Sus colegas y él mismo observaron que la mayoría de sus alumnos se pasan el día fuera jugando. Y decidieron pedir a los habitantes utilizar muros de sus casas como cuadernos.



El proyecto empezó hace un mes y un artista local ya pintó 250 paredes con cursos ilustrados de matemáticas, ciencias, inglés o lengua marathi.



Las clases al aire libre están dirigidas a un total de 1 700 alumnos, de entre seis y 16 años, que cada día vienen en pequeños grupos ante estos muros. Sentados o de pie toman notas.



En un muro reseco por el sol aparecen imágenes de objetos que empiezan con la letra 's' , bajo la frase 'mira, escucha y repite'.



“Cuando mi madre me envía a comprar leche, cruzo el pueblo y miro las lecciones en los muros”, explica Yashwant Anjalakar, de 13 años.



El adolescente, cuyos padres son obreros en una fábrica, no tiene ningún acceso a Internet y es su única posibilidad para continuar estudiando.

“Echo de menos mi escuela y a mis amigos. Quedarme en casa es aburrido y estas paredes son una muy buena manera de repasar y estudiar”, dice. “Quiero continuar estudiando incluso durante la pandemia”.



Según la directora del centro Tasleem Pathan, “el pueblo entero se esfuerza para garantizar la continuación de la escolarización de los niños durante la pandemia”.



Cada día los profesores salen al pueblo para responder a las preguntas de los alumnos de su clase, respetando las reglas de distanciamiento.



La escuela espera añadir otras 200 paredes-cuaderno en el pueblo. El proyecto representa, según la directora, un coste de 150 000 rupias (unos USD 2 000), financiando con contribuciones de la dirección de la escuela y de los padres de los alumnos.



India es el tercer país del mundo en número de casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos y Brasil, con más de 3,7 millones de infectados.

La pandemia, que ya dejó 66 300 muertos en el país, no da ningún signo de frenarse y, después de las ciudades, ahora se propaga por las zonas rurales del interior.