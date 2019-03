109 de 221 alcaldías se alcanzaron con alianzas en las elecciones seccionales

LEA TAMBIÉN

Según los resultados de los comicios electorales del pasado domingo, 24 de marzo del 2019, el 49% de las alcaldías fueron logradas en alianzas, una estrategia que hizo posible que los partidos políticos y los movimientos pudiesen trabajar para conseguir estas posiciones.

Por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene 42 alcaldías, 10 en solitario y el resto, 32, en alianzas como partidos y movimientos locales. Mientras tanto, el movimiento Alianza País tiene 24 alcaldías, 15 de ellas en alianzas. Pachakutik fue otro de los partidos que se afianzó, ya que logró 18 alcaldías; de ellas, cuatro fueron en alianzas.



Este lunes, el presidente Lenín Moreno, mediante cadena nacional, anunció que convocará a un diálogo a todos los alcaldes electos en la elecciones seccionales del pasado domingo.



“En estos dos años, hemos emprendido importantes proyectos con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Un estilo de trabajo conjunto, que beneficia a las comunidades”, señaló.



Ya en los escrutinios, en el cantón Santo Domingo, Wilson Erazo es el virtual alcalde con el 30,85% votos escrutados. Él pertenece al partido Construir, que para estas elecciones se unió al Movimiento Democracia Sí, de Johana Núñez, quien obtuvo la Prefectura. Además, esta alianza tuvo mayoría de votos en las concejalías.



Erazo recibió los resultados en la sede de su tienda política, con al menos 200 seguidores. El virtual alcalde señaló que trabajará en obras viales para descongestionar la ciudad, y también en proyectos para potenciar el turismo, la industria y el comercio, a través de complejos de diversión temáticos y un parque industrial.



El virtual alcalde es ingeniero civil y ha trabajado en el municipio de Santo Domingo como director de Obras Públicas y fue concejal en el 2000.



En Cotopaxi, el movimiento SUMA logró 3 de los siete municipios en disputa: Saquisilí, Sigchos y Pujilí. Mientras que Pachakutik dirigirá las riendas de Pangua y Latacunga, en alianza con Democracia Sí y Unidad Popular.



En Latacunga, una de las ciudades más grandes de Cotopaxi, triunfó Byron Cárdenas, por la alianza Democracia Sí y Pachakutik. Agradeció al pueblo por su confianza y adelantó que espera no defraudar al electorado.“Trabajaremos con honestidad en todas nuestras acciones y escogeremos a los mejores profesionales para que ocupen los cargos, pero que sean de esta provincia”.



El analista latacungueño Luis Muñoz explica que las tendencias en esa provincia están marcadas con la resurrección de SUMA, que logró tres municipios, y con Pachakutik, que a través de alianzas se hizo de la Prefectura.



Otro de los cuadros de Pachakutik que se alzó con un triunfo fue Delfín Quishpe, quien es el nuevo alcalde de Guamote, en Chimborazo.



El artista aseguró que su primera acción como alcalde será eliminar la contaminación visual que dejó la campaña electoral. Luego, se dedicará a su proyecto emblema que consiste en crear una marca cantonal y posicionarla a escala internacional, para atraer turismo e inversionistas.



En Azuay, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificaron el triunfo de Pedro Palacios como nuevo burgomaestre de Cuenca, con el 27,93% de la votación, seguido de Jefferson Pérez con en el 22,26% y Marcelo Cabrera con el 19,48%.



Ayer, Palacios agradeció a los cuencanos por confiar en su proyecto y habló de tres temas importantes con los que empezará su administración: una reingeniería de procesos para alcanzar eficiencia en la Corporación Municipal. Esto incluye una evaluación de desem­peño del personal en esta adminsitración.



“No habrá persecución a nadie, todo será muy objetivo”, dijo. Asimismo, solicitó públicamente al alcalde saliente, Marcelo Cabrera, que se abstenga de dar nombramientos o firmar contratos a última hora.



Finalmente, sobre el tema de la minoría que tendrá en el Concejo Cantonal (solo obtuvo dos concejales de los 15) dijo que no negociará con nadie, pero sí conversará para llegar a acuerdos y trabajar por Cuenca y sus habitantes”.



En Guayaquil, Cynthia Viteri se refirió a su virtual triunfo por el Sillón de Olmedo y habló de la “victoria” del Partido Social Cristiano (PSC) en esa provincia. A través de una rueda de prensa, refirió que el binomio Carlos Luis Morales-Susana González logró un resultado positivo para la Prefectura y la Viceprefectura. Mientras, de las 25 alcaldías de Guayas, al menos 15 corresponderían al socialcristianismo.



Viteri explicó que el guayaquileño optó por el modelo que han liderado sus coidearios Jaime Nebot y León Febres Cordero. “Tengan la certeza de que esa confianza que nos dieron ahora va a tener excelentes resultados, ya empezamos con la legalización en Monte Sinaí y Socio Vivienda Gobierno”.



En cuanto a obras y servicios, indicó que habrá nuevos pasos peatonales inclusivos con ascensores y ampliaciones de vías. En materia de seguridad, se implementarán cámaras con tecnología GPS en los buses urbanos y botones de pánico, manifestó.



Más temprano, el alcalde Jaime Nebot reiteró en un comunicado que la 6 y sus aliados tienen hasta el momento ocho prefectos (Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Cañar, Pastaza e Imbabura). También 50 alcaldías y la “más alta votación del país, si se suman los votos de todos los candidatos del Ecuador, pues quienes no ganaron tienen también altísimas votaciones”, reza la misiva.



Nebot también se refirió a los resultados obtenidos por su virtual sucesora. “En el caso de Guayaquil, se ha ratificado la mayoría absoluta con el 53% de los votantes a favor de Cynthia Viteri, con una diferencia sobre el segundo candidato de 300 000 votos”.



En otro rincón de la Costa, Agustín Casanova se perfila como el alcalde del cantón Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí.



Hasta las 18:00 de ayer, este candidato, que va por la reelección a esa dignidad, había obtenido el 43,79% de los votos válidos procesados por el CNE.



El manabita corrió para la Alcaldía de la mano de su movimiento Camino, en alianza con el PSC y Unidad Primero. Tras conocer los resultados preliminares, celebró con sus partidarios su virtual triunfo.



Ante cientos de seguidores que lo acompañaron, adelantó que la gestión de su nuevo período se centrará en dotar de agua potable al cantón y ampliar la cobertura a la zona rural. Y subrayó que seguirá los lineamientos del último plan de desarrollo cantonal, que sugiere la construcción de centros comerciales para vendedores autónomos y una plaza mayor.