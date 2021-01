El Municipio de Santo Domingo regala ivermectina, para contrarrestar el covid

Las primeras dosis de ivermectina fueron entregadas gratuitamente por el Municipio a los transeúntes en los exteriores del mercado central de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador.

En principio no se sabía de qué se trataba. Pero cuando se vio al alcalde, Wilson Erazo, que en sus manos portaba las cajas del medicamento, más personas se acercaron. Lo rodeaban funcionarios que portaban los cartones con las pequeñas cajas de 24 píldoras cada una.



Luego, una extensa fila se formó en la calle Guayaquil y Ambato, en el centro de esta urbe. Este viernes 22 de enero del 2021, Erazo también entregó el antídoto en el interior de ese centro de abasto. El jueves 21 de enero, en cambio, lo hizo al aire libre.



En un comunicado, el Municipio informó que la ivermectina se proporciona con dos propósitos: “evitar la infección del coronavirus y desparasitar a los habitantes”.



Serán 20 000 pastillas las que recibirán personas que se acerquen voluntariamente a pedirlas en los siguientes días. Para conseguirlas, el Burgomaestre hizo una gestión con una empresa privada cuyo nombre no fue revelado. Dijo que “no le cuesta nada a la institución”.



En el documento además se agrega una breve explicación técnica. “La administración temprana de ivermectina puede disminuir la carga viral y la duración de los síntomas en pacientes con covid-19 moderados, podría ayudar a reducir la transmisión del virus”.



Mientras proporcionaba la medicina, el alcalde Erazo explicaba a las personas la cantidad de dosis que deben suministrarse y aclaraba que solo la facilita para personas mayores de 30 años.



Este Diario publicó a mediados de este mes una explicación sobre este fármaco, a propósito de que Guayaquil empezó una campaña parecida a la que ahora se realiza en la provincia Tsáchila.



Ahí se señala que "está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis (nemátodo; infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino)". Esto según el portal especializado en medicina MedLine Plus. Y agrega que el medicamento se utiliza "para controlar la oncocercosis (ceguera de los ríos; infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista, como pérdida de visión o ceguera)".



El Comité de Operaciones de Emergencia cantonal debe pronunciarse ante un pedido que hicieron el 14 de enero de 2021 el Municipio y la Prefectura. Sus representantes pidieron que se sustente un informe técnico legal para realizar una compra de 200 000 dosis de ivermectina para entregar a la población. Esa respuesta está pendiente.



No es la primera vez que el alcalde Erazo, entrega en las calles productos para protegerse del coronavirus. En junio del 2020 salió a las vías y con un megáfono en mano proporcionó frascos de dióxido de cloro a los habitantes. Lo hizo motivado por una campaña de la Arquidiócesis de Santo Domingo que defiende el uso de este producto para contrarrestar los efectos del virus en el organismo.



En ese entonces el titular del Ayuntamiento también aseguró que es una respuesta ante la falta de ayuda económica del Gobierno Nacional, que adeuda alícuotas que le corresponden por las rentas del Fisco. Ahora sucede algo parecido debido a que la provincia tiene sus dos hospitales llenos de pacientes. Las unidades de cuidados intensivos siguen al límite de su capacidad y se han adecuado otras áreas para acoger a nuevos enfermos. Santo Domingo registra 6 416 casos de covid-19 hasta este viernes 22 de enero del 2021.

