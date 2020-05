Alcalde de Machala continuará con construcción de mercado luego de allanamiento de la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra, aseguró “que ahora más que nunca continuará con las obras” de construcción de un mercado municipal para reubicar a los comerciantes desalojados de la zona céntrica de la ciudad, una obra de USD 7,8 millones en su primera etapa que motivó un allanamiento por parte de la Fiscalía.

La Fiscalía Provincial de El Oro y la Policía Nacional allanaron el edificio de la Municipalidad la noche de este lunes 4 de mayo del 2020, como parte de las indagaciones sobre supuestas irregularidades en la contratación del mercado.



Macas sostuvo en una rueda de prensa posterior a un allanamiento que se extendió hasta las 21:00 que el informe emitido por la Fiscalía “dejó claro que no se encontraron irregularidades” y “ningún indicio relevante para la investigación”.



El coronel William Pozo, comandante de la Policía de El Oro, informó tras el allanamiento que "la diligencia fue suspendida y no se ha levantado ningún indicio, no he dicho que no hay pruebas, el Fiscal dispondrá si continúa con la investigación".



“Arremetieron contra toda la oficina y contra toda la institución, pero se fueron con las manos vacías, porque aquí hay transparencia”, dijo en su intervención y mostró el acta de entrega-recepción del inmueble luego del allanamiento, que destaca que la diligencia se realizó “sin presentar ninguna novedad”.



“No hay ningún acto ilícito. Se fueron como vinieron, no quisieron realizar declaraciones, no se llevaron un solo documento, no se llevaron una sola computadora”, expresó el Alcalde, quien acusó una supuesta persecución política. “Vamos a emprender acciones legales”.



El mercado se construye en los terrenos de la exgranja del Colegio 9 de Octubre. El funcionario recordó que para la construcción de obras en situación de emergencia se debe de dar paso a la construcción de manera inmediata, “por lo tanto no se ha incumplido con los procesos establecidos”.

La contratación ha sido cuestionada por la situación de emergencia sanitaria que enfrenta la capital bananera por la crisis del covid-19. La obra inició la remoción de tierras sin un contrato firmado, lo que también ha sido criticado.



“Es una declaración de emergencia, con la adjudicación se da la obra de trabajo. El contrato viene en lo posterior, el contrato todavía no se firma porque está con la póliza, por supuesto que sí, pero se encuentra un documento firmado por la Alcaldía y por la contratista, con el que ellos inician la obra".

Manuel Luna es el contratista de la obra, dijo. El personero negó que la maquinaria que está trabajando en la obra sea del Municipio de Machala o que sean vehículos que tengan relación con su familia.



“Soy ingeniero civil, soy dueño de ferretería, los conozco a todos (los constructores), el contratista tiene experiencia para poder participar en este contrato público”, agregó Macas, que cuestionó procesos de contratación de la administración anterior. “¿Por qué no dicen que solo la consultoría para el mercado costó medio millón de dólares, sin una sola piedra, dónde está esa plata?”.