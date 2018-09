La Alcaldía dice que invertirá USD 6 millones en remodelar áreas en mal estado en parque Fundeporte

LEA TAMBIÉN

El destino de las 33 hectáreas del parque Fundeporte, ubicado en Chillogallo, en el sur de Quito, sigue en discusión.

El trámite de reversión total del comodato a la Fundación para el Desarrollo Deportivo (Fundeporte) se encuentra en la Comisión de Propiedad Pública del Concejo Metropolitano. Luego pasará al debate en la sesión ordinaria, el jueves 4 de octubre, debido a que Fundeporte no cumplió con el mantenimiento que debía realizar al parque, indicó hoy, viernes 28 de septiembre del 2018, Pablo Cevallos, asesor jurídico de la Alcaldía.



Dijo que el Municipio tiene previsto invertir seis millones de dólares en la remodelación del parque.



Cevallos informó que en marzo de este año se solicitó a Fundeporte una serie de documentos para determinar la inversión y gastos en el mantenimiento que ha realizado la fundación, pero no hubo respuesta.



Luego de una inspección al parque se determinó que si bien se construyó hace muchos años la infraestructura, a la fecha tiene muchas deficiencias en el mantenimiento; hay áreas que están en mal estado.



La Alcaldía señaló ayer que desde el 2016 ha mantenido conversaciones para que se devuelva la infraestructura a la ciudad y esta pase a la administración municipal.



Después de esas negociaciones, Fundeporte en su directorio del 17 de abril de 2018, aprobó el proyecto de la municipalidad, a través del cual le entregaba al Cabildo todas las áreas deportivas y la fundación se hacía cargo de la piscina y otras pequeñas áreas adicionales.



Cevallos señaló que el informe de la Dirección de Bienes Municipales consideró que no se había dado el mantenimiento correspondiente, por lo tanto, se procedía a la reversión total del comodato.



En la Comisión de Propiedad se analizará el expediente y los informes solicitados a la Procuraduría Metropolitana, la notificación realizada a Fundeporte y la situación laboral de los trabajadores.



Mientras no se revierta el comodato, no se puede hacer inversiones municipales, aclaró la Alcaldía. La Epmmop se hará cargo de la administración y mantenimiento del parque. Habrá un plazo de transición, posteriormente, se iniciarán las obras previstas para la rehabilitación del espacio, construcción de camineras, mejoramiento de la pista atlética, arreglo pista de patinaje, recuperación del borde de quebrada. Las obras se harán en cuatro fases y tomará de siete a ocho meses.



El Cabildo indicó que garantizará la continuidad de las fundaciones sociales que operan en Fundeportes como el caso de Su Cambio por el Cambio. El trámite de esta fundación social ya ingresó al Municipio para realizar un convenio de forma directa porque son programas sociales beneficiosos para la ciudad, se indicó hoy.



El presupuesto previsto para las obras es de cinco a seis millones y fondos para el mantenimiento y administración del parque. La Epmmop informó a la Comisión de Presupuesto del Concejo que está a la espera de que revierta el comodato para iniciar los procesos de contratación de obras correspondientes.



“El comodato tiene 30 años, se le otorgó en 1979 y estaba previsto el plazo de vencimiento en 2025. Respecto a la situación de los trabajadores, Fundeporte es una fundación privada, por tanto, el Municipio no puede hacerse responsable, son privados, no son funcionarios públicos y existe el impedimento legal para que el Cabildo desembolse un solo centavo por dicha situación laboral”, señaló Cevallos.

Andrea González, secretaria de Comunicación, explicó que la Epmmop cuenta con los fondos necesarios y está lista para iniciar la remodelación de lo que será el nuevo parque Padre Carollo. La idea es que sea igual o mejor que La Carolina. Además, el uso de sus instalaciones será gratuito. “Ahora Fundeporte cobra y tiene diferentes tarifas para las instalaciones deportivas, piscina”, reiteró González.