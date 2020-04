Alcaldesa de Ciudad de México recalca que confinamiento 'no son vacaciones'

LEA TAMBIÉN

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó el jueves 2 de abril del 2020 a los capitalinos a permanecer en sus casas durante la emergencia sanitaria que ha provocado la covid-19 y recalcó que es un confinamiento y "no son vacaciones".

Mediante un video, Sheinbaum advirtió que se acerca un periodo de descanso la próxima semana cuando se lleve a cabo la celebración religiosa de la Semana Santa, pero recordó que no es un descanso.



"Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo quédate en casa, no son vacaciones", dijo Sheinbaum.



"La diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles", apuntó.

"Esto es serio, salva vidas, quédate en casa", agregó Sheinbaum.



Antes, la jefa de Gobierno de la capital mexicana informó que la Ciudad de México cuenta con 4 000 pruebas para la detección del covid-19 para aplicar en centros de salud, hospitales y en las visitas domiciliarias que realiza personal de la Secretaría de Salud capitalina.



"En este momento tenemos 4 000 pruebas disponibles que ya se están trabajando, tanto en los centros de salud como en los propios hospitales, donde están llegando estos casos, para trabajadores de salud y también en visitas domiciliarias que estamos haciendo estas pruebas", apuntó.

La funcionaria dijo que el número de pruebas irá creciendo "y pueden llegar hasta 50 000 en la Zona Metropolitana y el Valle de México, también participa el Estado de México en este protocolo y estamos destinando el Gobierno de la Ciudad un recurso importante para ello", señaló en conferencia.



Este jueves, autoridades sanitarias informaron que el número de personas fallecidas por la COVID-19 en la Ciudad de México se elevó a 13 luego de que a nivel nacional la cifra llegó a 50 decesos.



En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indicó de los 1 510 casos positivos detectados hasta este día en México, 327 corresponden a personas de la capital.