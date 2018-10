Una alcaldesa de Haití revela que sufre violencia doméstica

LEA TAMBIÉN

Con fotos de su rostro y cuerpo magullados circulando en las redes sociales, una exactriz y actual alcaldesa haitiana reveló el miércoles 3 de octubre del 2018 que es víctima de violencia doméstica, en un intento por iniciar un debate nacional sobre el tema.

“Cuando sucede algo así, somos las mujeres las que nos sentimos avergonzadas. No hablamos porque tenemos vergüenza”, dijo Nice Simon, alcaldesa de Tabarre, parte del área metropolitana de Puerto Príncipe.



“Pero hoy, la vergüenza ya no es mía, la vergüenza es del agresor”, añadió en una conferencia de prensa.



Simon, de 40 años, describió en detalle un ataque que dijo haber sufrido dos días antes a manos de su pareja.



“Me estaba asfixiando y abofeteándome, golpeándome la cabeza. Pensé que iba a morir”, relató la mujer, quien antes de asumir su cargo público en 2015 era conocida por ser una estrella de cine haitiana.



“Estaba en el suelo y él me pateaba”, agregó, abriendo el cierre de su vestido para mostrar los moretones que cubrían su espalda.



Simon pudo escapar de su casa, llegar al hospital y obtener el certificado médico necesario para presentar una demanda.



Las fotos de sus lesiones se filtraron luego en las redes sociales, desatando un debate sobre la violencia doméstica en un país donde muchos la toleran.



Pero las reacciones en línea a su publicación, con comentarios que sugerían que ella pudo haber provocado la agresión y otros que expresaban simpatía, ilustraron la escala del desafío.

Según un estudio realizado en julio de 2018 por el Ministerio de Salud de Haití y organizaciones internacionales, el 17% de las mujeres y el 11% de los hombres en el país, el más pobre de las Américas, creen que un hombre tiene derecho a golpear a su pareja.