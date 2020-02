Alcaldesa de Guayaquil pide a la Policía que dispare si alguien está en peligro

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, pidió a los policías que “¡disparen!, ¡señores, disparen!, ¡disparen!; porque solo en medio segundo existe la diferencia en que ustedes sean los héroes o no de la historia”.

El pedido lo hizo durante la entrega de 50 motos para el Plan Más Seguridad a la Policía Nacional, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, este viernes 7 de febrero del 2020.



Viteri hizo este comentario al recordar el asesinato de Diana Carolina en Ibarra el 20 de enero de 2019. “Que no les tiemble el pulso”, dijo la alcaldesa al relatar que la joven embarazada estuvo retenida y amenazada con una arma blanca por su conviviente.



“Lo que dije es lo que dice cualquier ciudadano común, en el momento en que la vida de una mujer embarazada estuvo en riesgo, como lo estuvo Diana; no lo duden un minuto, que disparen. Que pongan firme el pulso, que disparen”, dijo Viteri.

"La próxima vez que vean a un delincuente apuntándole (con un arma) la cabeza a una mujer embarazada, como sucedió con Diana (en Ibarra), disparen señores, disparen", dijo Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, a policías en el Cuartel Modelo



Video: Policía Nacional pic.twitter.com/VZhovhm2rH — El Comercio (@elcomerciocom) February 7, 2020



Durante la entrega de las motos, participó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien también brindó detalles sobre los operativos de control migratorio que se ejecutan en Quito desde esta semana.



Romo dijo que en los próximos días esperan “ampliar los operativos a todo el país”, y que en Guayaquil se realizarán entre miembros de la Policía Nacional y agentes municipales. “Porque no solo es de revisión de documentos, sino también de buen uso del espacio público”, dijo la ministra.



“No vamos a tener una asignación de responsabilidad, como que todo el problema de delito tiene una nacionalidad, porque no es cierto. Pero sí hay un fenómeno irregular masivo que hay que controlar y que tiene que ver con la presencia de entre 400 000 a 450 000 mil venezolanos”, dijo Romo.



Antes de finalizar el encuentro, Viteri informó que Guayaquil podría ayudar para la compra de más armas y patrullas para la Policía y que ya están listos 600 botones de pánico que entregarán en el marco del plan Amiga, ya no estás sola.



Además, aprobaron la compra de 100 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y megafonía, que instalarán en los alrededores de 46 planteles educativos de la ciudad para evitar la venta de drogas.