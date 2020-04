Alcaldesa de Guayaquil dice que están disponibles 440 camas habilitadas por el Municipio para uso del Ministerio de Salud

LEA TAMBIÉN

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, señala que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no ha avalado la disponibilidad de la renovada exmaternidad Enrique Sotomayor, en el centro de la ciudad. Según ella, allí ya hay 70 camas disponibles para hospitalización.

“Desde el inicio llegamos a un convenio con el MSP que constaba en rehabilitar el hospital, colocar, camas, mesas, limpieza, transporte, alimentación de pacientes y personal y ellos llevarían médicos y medicinas. En este momento tengo 70 camas listas que nadie las utiliza”, dijo la funcionaria, en una entrevista para Teleamazonas.



Según la funcionaria, se contactó con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos pero este le habría dicho que “no necesitaban camas”. La Alcaldesa además mencionó que las autoridades nacionales tenían previsto realizar una revisión de la exmaternidad el pasado 3 de abril, pero eso no se cumplió.







Este Diario envió una consulta sobre este tema, a través del chat de Secom para la rueda de prensa virtual del viceministro Salud, Ernesto Carrasco, la mañana de este lunes 6 de abril. Pero no se le hizo la consulta.



“Cómo es posible que las autoridades en plena crisis, en plena pandemia, en plena necesidad de camas y atención miren a otro lado”, dijo. Añadió que lo mismo pasó con la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, donde no se usan 95 camas para los médicos que no quieren regresar a sus casas para proteger a su familia.



El Municipio además dispuso otras 30 camas para los médicos, en un hotel del norte de Guayaquil, que no se han usado. Finalmente, habilitó 30 camas para pacientes con patologías distintas al covid-19 en el Centro de Convenciones, en el norte de la ciudad.