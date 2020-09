Alcaldesa de Bogotá denuncia uso indiscriminado de armas por la policía en protestas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno, denunció este jueves 10 de septiembre del 2020 que la policía empleó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego en las protestas contra la violencia de la institución que dejaron siete muertos la víspera.

“Desde la alcaldía de Bogotá podemos afirmar que anoche hubo (...) uso indiscriminado de la fuerza, de armas de fuego en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la policía, que por supuesto no tenían ninguna autorización de usar esas armas”, señaló la mandataria en una declaración por Facebook.



Las manifestaciones y disturbios estallaron la noche del miércoles 9 de septiembre en varios puntos de la capital colombiana y se extendieron a ciudades como Medellín y Cali.



En Bogotá hubo fuertes choques que quedaron registrados en videos, y una cadena de ataques a puestos de mando conocidos como Centros de Atención Inmediata (CAI).



Según el balance del gobierno, siete personas fallecieron, cientos resultaron heridas y hubo múltiples destrozos en puestos policiales.



López precisó que seis de las víctimas tenían entre 17 y 27 años y todas fallecieron por heridas de bala.



“Al uso indiscriminado de armas de fuego no se le puede considerar abuso policial. Eso es un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles, jóvenes en su inmensa mayoría”, afirmó López.



La agresión que desató las manifestaciones ocurrió en la madrugada del miércoles en el noroeste de Bogotá.



La secuencia de unos dos minutos muestra cómo dos efectivos reducen a Javier Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de dos hijos. Ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica.



“Ya, por favor, no más”, se escucha suplicar a Ordóñez en repetidas ocasiones. El hombre fue conducido luego a un puesto policial y de ahí a una clínica donde falleció.