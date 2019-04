Alcaldes de la Sierra Centro asistieron a una reunión convocada por la AME, en Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los alcaldes electos de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza se reunieron en uno de los hoteles de la ciudad andina de Ambato este jueves, 25 de abril del 2019. Los burgomaestres recibieron la ‘Guía de alcaldes’ elaborado por técnicos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

El documento recopila herramientas y experiencias para una optima gestión administrativa, aspectos normativos y de gestión para el proceso de transición, posesión y los 100 primeros días de los burgomaestres.



Mario Andino, presidente de la Regional 3 de AME y Alcalde de Sigchos, sugirió a las nuevas autoridades no dar nombramiento en las direcciones departamentales a personas que les acompañaron en la campaña o levantaron una bandera política. “Hay que dar espacio a profesionales en cada una de sus áreas para que desde ahí se haga un trabajo responsable”.



El alcalde del cantón Sigchos, en Cotopaxi, aseguró que las nuevas autoridades enfrentan una realidad distinta a la de las administraciones salientes. Indicó que el 90% de autoridades llegaron con una popularidad del más del 50% del voto. Mientras que el 90% de los actuales alcaldes llegan con menos del 30% de popularidad, eso significa un riesgo para las peticiones de revocatorias.

"La ley dice que después de un año de no cumplir el plan de trabajo se puede pedir la destitución del alcalde y detrás de estos pedidos hay muchos movimiento políticos que quedaron rezagados. No van a dejar trabajar libremente porque hay intereses creados en esos espacios. La asociación cuenta con una dirección jurídica para defender los intereses del pueblo y no particulares", aseguró Andino.



Datos de AME indican que en el período 2014 al 2019 se presentaron 86 pedidos de destitución en las 221 alcaldías del país. Las solicitudes tuvieron efecto en Medardo Chiliquinga (Patate), José Bolívar Castillo (Loja) y Patricio Sánchez (Latacunga). De este último Andino recibió un documento sobre la predeterminación administrativa culposa emitida el 22 de abril del 2019 por los estudios del distribuidor de la avenida 5 de Junio.



La obra consistió en construir un viaducto que conecte la avenida 5 de Junio con la vía que une al Paso Lateral y el cantón Pujilí. “A Patricio (Sánchez) le destituyen cuando ya no será alcalde, ese es un tema de análisis”, indicó Andino.



A la reunión asistieron 15 de las 21 autoridades invitadas de los municipios de las cuatro provincias. “Son temas interesantes que nos ayudarán en nuestra gestión. También expusieron sobre los productos y servicios institucionales de AME”, indicó Javier Altamirano, alcalde de Ambato.