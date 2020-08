Los alcaldes aún no piensan pasar al semáforo verde en sus cantones; el aumento de casos y la desobediencia detienen el cambio

LEA TAMBIÉN

De los 221 cantones que tiene el Ecuador, apenas 10 se mantienen con el semáforo verde desde hace más de 30 días, por la emergencia sanitaria. Las demás localidades están en amarillo (201) y 10 siguen en rojo.

El último cantón en pasar a la última fase de la semaforización fue Urdaneta, en Los Ríos, el pasado 15 de julio.



La mayor cantidad de cantones en verde se concentra en la Costa y, específicamente, en la provincia del Guayas, donde están siete: Daule, Balao, Marcelino Maridueña, Naranjito, Yaguachi, Salitre y Lomas de Sargentillo. Los demás están en Los Ríos (Urdaneta), Cañar (Suscal) y Orellana, (Aguarico).



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Sevilla de Oro, en Azuay, resolvió regresar del semáforo verde al amarillo. El cantón está en ese color desde el 15 de agosto.



Los demás cambios en la semaforización que se han dado en el último mes han sido en cantones que pasaron al amarillo y otros que retornaron al rojo, como Mejía (Pichincha).



Esa última decisión tomó Macará, en Loja, el 22 de julio. El COE de este cantón decidió volver a esta fase por un incremento de casi el 100% de casos de covid-19, el irrespeto a las medidas y la falta de espacios en casas de salud locales.



Alfredo Suquilanda, alcalde de Macará, contó que al estar en plena frontera con Perú persiste un riesgo por los caminos ilegales por donde ingresan y salen personas y productos casi a diario, por lo cual no se puede tener un control permanente.



“La ventaja, entre comillas, es que hay más de 159 recuperados. Lo que nos hace esperar que esto va a mejorar. Pero ahora no podemos ni soñar con el verde”, indicó el Alcalde. Hasta este martes 18 de agosto del 2020 se reportaron 233 casos en ese cantón y más de 20 muertes confirmadas por coronavirus.



La situación geográfica también incide en cantones como Rumiñahui, según su alcalde, Wilfrido Carrera. Él insistió en que debido a la cercanía con Quito, donde hay 18 945 casos, la jurisdicción se vuelve vulnerable a los mismos problemas de la capital con respecto al incumplimiento de medidas preventivas.



“No podríamos pasar al verde todavía. Con la prohibición de vender bebidas alcohólicas hemos logrado controlar algo los escándalos, los accidentes y la violencia. También los bebedores en espacios públicos y deportivos”, indicó Carrera.



En las últimas reuniones de este COE cantonal aún no se ha analizado un cambio de color en el semáforo, porque la “incidencia de contagios se mantiene en el mismo nivel”, agregó el Alcalde. Allí también influye la falta de espacios en el único hospital básico que tiene el cantón. Hasta este martes se registran 857 casos. “Debemos trabajar insistentemente en concientizar a la gente. No podemos hacer otra cosa si están colapsados los sistemas de salud”.



Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos e integrante del COE nacional, recordó que la decisión de establecer cambios en la semaforización es exclusiva de cada gobierno local porque son los que más conocen la realidad de su cantón.



“La decisión de establecer el color de semaforización en un cantón se basa en análisis de componentes, uno de ellos es la capacidad en el sistema de salud, pues ningún país del mundo ha estado preparado para una pandemia y Ecuador no es la excepción”, explicó Salazar.



El comportamiento de los habitantes, agregó el director de Riesgos, influye en la aplicación de cualquier medida. “La única manera de controlar la epidemia es de, cierto modo, regulando el comportamiento de la ciudadanía, de manera que los recursos disponibles en temas de salud no lleguen a sufrir una sobredemanda, esa ha sido la consigna desde el minuto 1 de este desastre”.