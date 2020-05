22 alcaldes y 5 prefectos cuestionan la delegación del manejo de los semáforos epidemiológicos

LEA TAMBIÉN

La decisión del Gobierno de transferir a los municipios del Ecuador la responsabilidad de manejar los semáforos epidemiológicos, para la apertura de las actividades en sus territorios ante la pandemia del covid-19 recibe cuestionamientos.

La Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos, formada por 5 prefecturas, 22 alcaldías y 250 juntas parroquiales, manifiesta su malestar mediante una carta para el presidente de la República, Lenín Moreno.



El documento hace reparos a la decisión del Estado de endosar a los gobiernos autónomos descentralizados la responsabilidad de manejar la salud pública.



Según Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe y coordinador de la organización, el manejo del sistema de salud pública es una responsabilidad del Estado. Explicó que así lo señala la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial.



El 9 y 10 de mayo del 2020, los integrantes de la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos analizaron en una reunión virtual la posición del régimen. El 26 de abril, el presidente Moreno anunció la delegación en una cadena nacional e insistió el pasado 7 de mayo.



Entre otras cosas el Presidente señaló: “A ustedes señores alcaldes, hemos dejado en sus manos la decisión de pasar del semáforo rojo, al amarillo, al verde. El plazo para recibir sus propuestas venció el pasado 4 de mayo. (…) hago un llamado a los 221 alcaldes del país, abran la economía, abran la corresponsabilidad, no podemos cerrar los ojos frente a la realidad. Señores alcaldes, tomen decisiones, no pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente... Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud...”



Para los integrantes de la Coordinadora, el cambio del color del semáforo epidemiológico es una decisión que el Ejecutivo debe tomar evaluando las condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido para ello. Es decir, que el contagio esté controlado, que el sistema de salud tenga la posibilidad de admitir a nuevos contagiados en los hospitales y un amplio proceso de educación a la ciudadanía.



Churuchumbi considera que la propuesta del Gobierno es una medida equivocada, pues no se puede analizar el comportamiento del virus de manera parcelada. Además, los municipios no cuentan con recursos económicos para el tema de salud, ni tienen la información sobre la infraestructura sanitaria en sus jurisdicciones.



La carta también lamenta que la propuesta de salir de la etapa de aislamiento para entrar a la de distanciamiento social fue inconsulta, sin antes haber discutido con los los gobiernos municipales.



En la carta se manifiesta que temen que el manejo de los semáforos a cargo de los municipios ponga en grave riesgo a la población, especialmente de las zonas rurales, en donde la infraestructura sanitaria es deficiente.



El documento, que tiene una extensión de cuatro páginas, está firmado por los alcaldes: Guillermo Churucumbi, de Cayambe; Delfín Quishpe, de Guamote; Segundo Yugsi, de Cañar, Guillermo Tamayo, de Mera; y de los prefectos Manuel Caizabanda, de Tungurahua; Yacu Pérez, de Azuay; y Jorge Guamán, de Cotopaxi, entre otros.