Alcaldes de Pichincha y la Prefectura piden ley seca y otras medidas restrictivas para frenar contagios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más horas de toque de queda (de 18:00 a 05:00), la declaratoria de ley seca y la restricción de actividades comerciales para el domingo en los tres cantones del noroccidente de la provincia son los tres pedidos que firmaron seis alcaldes de Pichincha y el Gobierno Provincial.

La prefecta, Paola Pabón, informó que estas peticiones se concretaron tras una reunión que mantuvieron esta tarde (29 de junio del 2020) con los representantes de los ocho municipios de Pichincha y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial.



“De los ocho alcaldes, seis de ellos están insistiendo en la necesidad de que el COE nacional determine una ley seca en la provincia”, explicó Pabón. Se trata de los alcaldes de Mejía, Rumiñahui, Cayambe, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Pedro Moncayo.



Las seis autoridades y Pabón firmaron un documento que será remitido al COE nacional para su respectiva aprobación.



“Estamos apoyando esta tesis. Es una demanda generalizada de la provincia. Nos parece inaudito que si son los alcaldes los que están viviendo día a día la problemática en sus territorios, no comprendemos por qué el COE nacional no da paso”, insistió Pabón.



Según la Prefecta, en días anteriores ya hizo un pedido similar al COE nacional –en conjunto con otras medidas restrictivas como la prohibición de reuniones- pero fueron negadas por las autoridades nacionales.



Con la ley seca, dijo Pabón, habría un mayor control durante las festividades que se vivirán en la provincia durante este mes por celebraciones como el Inti Raymi. “Restringir las fiestas, la venta y el consumo de alcohol ayuda a prevenir, primero las reuniones masivas y segundo, la ingesta de alcohol que hace que haya un descuido de las normas de bioseguridad. Tenemos que parar con las fiestas familiares y clandestinas”, insistió Pabón.

Wilfrido Carrera, alcalde de Rumiñahui, explicó que tras el cambio de semáforo (del rojo al amarillo) las autoridades locales no han tenido el apoyo de la ciudadanía para el correcto cumplimiento de las medidas sanitarias. Por ello, insistió en la necesidad de contar con medidas más fuertes.



“El mayor obstáculo que tenemos es el consumo de bebidas alcohólicas. Es verdad que tenemos normas y ordenanzas, pero es necesaria una ley superior para que tenga mayor fuerza y todas las licorerías permanezcan cerradas. La verdadera lucha contra el covid-19 no está en las clínicas o en los hospitales, está en las calles”, indicó el Alcalde.



Según Carrera, en Rumiñahui hay incumplimientos constantes de la prohibición de reuniones y reportes de consumo excesivo de alcohol principalmente de viernes a domingo. “Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, pero ahora está en manos de la ciudadanía”.



A mediados de junio, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó al COE nacional que se aplique la ley seca en todo el país, pero este organismo no dio paso a esta solicitud. Esta mañana, el COE nacional volvió a negar este pedido.