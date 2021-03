Alcaldes de Pichincha firmaron un acta de compromiso de cooperación, para la lucha contra el covid-19

Los alcaldes de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Rumiñahui, pertenecientes a la provincia de Pichincha, ratificaron su voluntad política para enfrentar juntos a la pandemia del covid-19.

La tarde de este lunes, 1 de marzo de 2021, se reunieron en Quito para buscar un consenso y apoyar así con la logística, en el caso de que el Gobierno Nacional adquiera más dosis para una vacunación masiva. Si es que eso no se concreta, los alcaldes se refirieron a una negociación conjunta y participativa, para la adquisición de las dosis.



El alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, explicó que los municipios de la provincia han decidido sumar esfuerzos interinstitucionales para enfrentar la etapa de inmunización.



La autoridad señaló que los cabildos ponen a disposición toda su logística, para asistir en sus territorios a la red pública de salud para la inoculación. Según el burgomaestre de Quito, Jorge Yunda, esperan un pronunciamiento del nuevo Ministro de Salud Pública, para conocer sobre la adquisición de dosis por parte del Gobierno Nacional.



Como otra opción barajan la compra del biológico en conjunto, por lo que, en ese caso solicitarán a esa cartera de Estado la autorización y la firma de concurrencia para que se concrete la compra. Las autoridades cantonales coincidieron en que es momento de salvar la vida y cuidar la economía de Pichincha.



Dentro de este contexto se suscribió un acta de compromiso de cooperación interinstitucional, para la lucha contra el covid-19.

"Si ya llegan las vacunas, nosotros podemos colaborar con la logística, porque no existe autoridad que conozca más a su pueblo que los alcaldes de los cantones (…) Si es que no debemos repetir el exhorto para que podamos seguir luchando", indicó el alcalde de Quito.



Según Yunda, no se saca nada si se inmuniza a una localidad, mientras que las ciudades aledañas no vacunan también a sus habitantes. Para ese fin recordó que el Cabildo capitalino cuenta con USD 20 millones y agregó que los otros municipios deberán aportar cifras de acuerdo con sus realidades económicas.



El cantón Rumiñahui, por ejemplo, tiene USD 400 000 para la adquisición de las dosis. Su alcalde Wilfrido Carrera señaló que al momento ninguna obra es tan importante como la salud y la vida de sus habitantes. Un presupuesto similar lo maneja la Alcaldía de Mejía.