Alcaldes de Guayas se autoconvocan para analizar situación jurídica del prefecto Morales y tomar 'una determinación'

Tras la detención del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, los alcaldes de la provincia lanzaron una convocatoria para analizar “la situación jurídica real” del dignatario y tomar una “determinación”.

Así lo dio a conocer a este Diario Edson Alvarado (PSC), alcalde del cantón Santa Lucía, pasado el mediodía de este miércoles 3 de junio del 2020.



Esta reacción surgió horas después de que Morales fuera detenido con fines investigativos por la Fiscalía dentro de las indagaciones por un presunto delito de tráfico de influencias en las adjudicaciones de contratos durante la emergencia sanitaria.



“Queremos analizar la situación jurídica del señor Prefecto, él tiene que defenderse y ahí nosotros tomar una determinación en ese sentido”, señaló Alvarado. La reunión será mañana jueves 4 de junio, en Guayaquil.



Ante un eventual relevo en la dirección de la Prefectura, Alvarado prefirió no adelantar criterios hasta cristalizar una conclusión unificada entre los alcaldes guayasenses.



No obstante, hay voces que sí han mostrado la voluntad de respaldar un relevo. Luis Almeida (PSC), concejal de Guayaquil y delegado de ese Municipio ante el Consejo Provincial, afirmó que se debe aplicar el artículo 333 del Cootad.



Dicha normativa, en su literal D, habla de las causas para la remoción por despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado, legal y debidamente comprobado.



También, en el literal C, se habla sobre el incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en el Código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada.



“Para mí debe ser separado, ya es hora de que se castiguen estos actos de corrupción (…) la gente con ética y moral renuncia, pero él (Morales) no va a renunciar por tanto, si el juez confirma la orden de detención, el Consejo deberá sesionar inmediatamente, yo plantearía destituirlo para dan un ejemplo”.



Para lograr aquello, se necesitan dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, que en el Consejo Provincial del Guayas lo conforman 33 personas.

En la otra orilla, el alcalde de Durán, Dalton Narváez (PSC), cree que es prematuro hablar de relevos. “Como hombre de derecho apoyo que se agote el debido proceso, todo el mundo tiene el derecho a la defensa”.



Narváez explicó que hoy Morales fue detenido con fines investigativos, pero aún no tiene una boleta de detención en firme.



“Si en el proceso de investigación, él no demuestra (su inocencia) y un juez lo sentencia ya queda detenido y en ese momento deberá haber un proceso de relevo”.