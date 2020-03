Tres alcaldes de Guayas con covid19; el prefecto de la provincia reclama fondos

LEA TAMBIÉN

En la provincia de Guayas tres alcaldes han dado positivo en las pruebas de covid-19, hasta la mañana de este lunes 23 de marzo de 2020. Se trata de Guayaquil, Cynthia Viteri; de Yaguachi, Kléber Falcón, y de Milagro, Paco Asan.

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, confirmó que los dos alcaldes primeros, luego conoció el caso de Milagro, el mismo funcionario lo hizo público a través de un video en su cuenta de Facebook. “Se encuentran en cuarentena y “en buen estado de salud”, aunque dijo Morales. La situación del Alcalde de Yaguachi es de “cuidado” porque con 64 años está dentro de la población más vulnerable.



Morales compareció ante las pantallas de las cadenas televisivas de Teleamazonas y RTS. El Prefecto denunció que la institución registra dos meses de retraso de transferencias por parte del Gobierno Nacional, que los “recursos (económicos) no están llegando a tiempo” y que “el gobierno tiene que decirnos a las autoridades de ahora en adelante cual va a ser la ruta económica que va a tomar este país”.

La provincia del Guayas es el epicentro del foco epidemiológico del covid-19, con 769 casos confirmados según el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de la mañana de este lunes -526 de ellos en Guayaquil-. Son 981 casos de contagios en todo el país.



“Guayas tiene que ser atendido porque es la provincia de mayor afectación, pero para poder ayudar también necesitamos los recursos económicos (…) La provincia nos exige que seamos útiles en estos momentos”, apuntó el Prefecto. “Si yo pongo a disposición el parque automotor para poder trasladar a las Fuerzas Armadas, al personal de la Comisión de Tránsito o a los mismos médicos no puedo perder el crédito que me dan las gasolineras, necesito recursos para poder comprar 200 mil mascarillas y 200 mil botellas de gel”, agregó.

El Gobierno Provincial atiende también emergencias por la etapa de lluvias, en Yaguachi por ejemplo dos retroexcavadoras destaponan un Estero que amenazaba con inundar en cantón, refirió Morales, quien dijo temer también por el aumento de casos de dengue e informó que la institución realiza también fumigaciones contra los vectores en diversas zonas de la provincia.



La Prefectura dispuso levantar las plumas de los 13 peajes de la institución y el pontazgo del Puente Alterno Norte para circulación gratuita de transporte de alimentos e insumos “para que la provincia no se quede desabastecida”.



También firmó un convenio con el Banco de Alimentos Diakonía para la entrega de 50 mil kits alimentarios para las personas más vulnerables de la provincia. El Gobierno Provincial del Guayas aportará con un equipo humano, 10 vehículos, 300 litros de gel desinfectante y alcohol, además de mil guantes y mascarillas para el personal.

Alcaldesa compare en redes al final de la noche del domingo



La Alcaldesa de Guayaquil quien guarda cuarentena en su domicilio del norte de Guayaquil, se dirigió a los guayaquileños pasadas las 20:00 de la noche del domingo, a través de una transmisión en vivo de sus redes sociales.



Cynthia Viteri, diagnosticada con coronavirus el pasado jueves, comparó la situación que atraviesa la ciudad -y el mundo- con una guerra en la “que no podemos ver a nuestro enemigo y podemos ser atacados en cualquier momento”.



La Burgomaestre, que compareció algo jadeante y con una mascarilla en cámara, rechazó el comportamiento de decenas de personas de la Casuarina, conocido como entrada de la 8, sector populoso del noroeste de la ciudad, donde no se está respetando las disposiciones de distanciamiento social y restricción de movilidad que impone la emergencia sanitaria ante el coronavirus.



“La gente se portó agresiva con los agentes del orden que realizaron el operativo, que les pedían que ingresen a sus hogares, que no salieran, eso parecía una feria. Si no ponemos de nuestra parte esto se va a poner muchísimo peor”, criticó.

El Municipio dispuso que las planillas de consumo de agua potable correspondiente a este mes y el mes anterior serán prorrogadas y cobradas a seis meses plazo. La red municipal de mercados, está operativa y con nuevas medidas de bioseguridad, indicó.



La primera personera de la ciudad también informó que en los próximos días se entregará el nuevo centro hospitaliario de la exmaternidad Enrique Sotomayor, con una capacidad de 300 camas para tratar a personas por covid-19 que sean derivados allí por el Ministerio de Salud Pública.



El domingo se habilitaron ascensores y cumplieron jornadas de limpieza y fumigación en el marco de trabajos de readecuación del centro hospitalario. 80 obreros continúan con las labores colocando piezas sanitarias, pintando habitaciones y reemplazando pisos.



Se ha avanzado en un 50% en la colocación de planchas del tumbado. Se recibieron los equipos de climatización cuya instalación se ha iniciado a la par que se van adecuando las habitaciones que recibirán a los pacientes, explicó.



Obreros, arquitectos e ingenieros trabajan 24/7 en la rehabilitación del centro ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo, en el centro sur, que será reconvertido por iniciativa de la Alcaldesa en un Centro de Aislamiento para alojar a las personas que sean diagnosticadas como positivas para covid y aquellas sospechosas que deben ser vigiladas.