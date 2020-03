Alcaldes de Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán se reúnen en el COE para analizar la emergencia sanitaria; casos aumentaron en Guayas

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, lidera una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencias cantonal (COE) para analizar la situación de la ciudad y las medidas por la emergencia sanitaria por el covid-19.

En la jornada, que se desarrolla este miércoles 18 de marzo del 2020, también participan, de forma virtual, los alcaldes José Yúnez (Samborondón), Wilson Canizares (Daule) y Daton Narváez (Durán).



La cita ya estaba en la agenda de la alcaldesa y se da horas después de que esta mañana la Secretaría Nacional de Riesgos y Emergencias informara que los casos confirmados por el coronavirus ascienden a 155 en Ecuador. De ellos, 119 están en Guayas. Guayaquil concentra a 78 diagnosticados, Samborondón 23, Durán 9 y Daule 7.



Viteri participó más temprano en varias entrevistas con medios de comunicación, se comunicó desde su domicilio vía internet. En Teleamazonas reiteró que desde el pasado lunes la mayor parte de empleados municipales realizan teletrabajo.



Refirió que únicamente están trabajando, entre otras direcciones, los del área de la salud y de Justicia y Vigilancia. Éste último realiza controles para evitar que se abran locales que no estén realizados con la comida o medicinas.



Contó que se han cerrado los parques, lagunas de diversión, piscinas, malecones. “¿Qué está hasta ahora abierto? Únicamente locales que expandan comida, la red de mercados que está abastecida, se suspendió los cortes de agua para las personas que no han pagado, el casco comercial está absolutamente cerrado, no hay dependencias y las que abren serán clausuradas”.

También advirtió a los guayaquileños de que no habrá excepción en las sanciones por incumplimientos en la emergencia. “Estamos ejecutando operativos en toda la ciudad; si no expende alimentos como mercados, tiendas o farmacias serán clausurados y multados”.



La alcaldesa aseguró que es imposible colocar un guardia o policía para cada uno de los 2,7 millones de habitantes y afirmó que la situación no es un asunto individual, sino una alarma colectiva. “Hay que tomarse en serio lo que está pasando, sino ponen su vida en riesgo y también la de los demás”.



Sobre las afectaciones económicas, acotó que hay muchas familias que viven del trabajo al día. Por ello, dijo, se están tomando las previsiones necesarias y serán anunciadas “en su momento con el Gobierno Nacional”.



Sobre el transporte público, indicó que la mitad de los buses de la ciudad están rodando y los buses de la Metrovía se desinfectan tres veces por día. “El día de ayer sancioné 17 transportistas de transporte público, es decir no la Metrovía porque salieron sin aplicar las medidas sanitarias que debían.La ATM les dio los químicos y no lo hicieron”.