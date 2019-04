Alcaldes critican a Trump por sugerir enviar inmigrantes a ciudades santuario

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alcaldes de "ciudades santuario" criticaron este viernes 12 de abril del 2019, el presidente de EE.UU., Donald Trump, por amenazar con la posibilidad de enviar a indocumentados detenidos en la frontera sur a estas urbes que rechazan colaborar en materia migratoria, área de competencia federal.

La Casa Blanca ya había despertado criticas después que funcionarios divulgaran que en febrero pasado se contempló la idea y la ola de rechazos aumentó después de que Trump reconociera este viernes 12 de abril del 2019, que estudia "en serio" esa posibilidad porque los demócratas no quieren cambiar las "peligrosas" leyes migratorias del país.



Los ataques estarían dirigidos en especial a California, estado que ha presentado batalla contra las políticas de la administración Trump en materia migratoria y donde las reacciones no se hicieron esperar este viernes.



La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quién está en la mira de Trump por haber avisado a su comunidad sobre una redada de las autoridades de Inmigración, calificó de "abuso de poder indignante el utilizar a los seres humanos para resolver" los asuntos políticos.



El alcalde de Los Ángeles, Erick Garcetti, se sumó a las críticas y le aclaró al mandatario que los inmigrantes "son personas, no peones".



Por su parte, el alcalde de San José, Sam Liccardo, optó por dar la bienvenida a cualquier familia que esté dispuesta a soportar dificultades extraordinarias y correr "grandes riesgos por ser parte de nuestro gran país".



El jefe del ayuntamiento está enfrentando los ataques contra la ciudad santuario, después que el mes pasado se acusara de asesinato a Carlos Eduardo Arévalo Carranza.



El indocumentado salvadoreño, que había sido solicitado nueve veces por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía (ICE), se vio favorecido por las medidas que prohíben la colaboración entre las autoridades locales y los funcionarios de inmigración.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se sumó a las críticas y declaró en un comunicado que Trump ha demostrado de nuevo que la "única constante" en su política migratoria es la "crueldad".



"La ciudad de Nueva York siempre será la ciudad definitiva de los inmigrantes: las amenazas vacías del presidente no lo cambiarán", dijo.

Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, aseguró que lo que Trump no comprende es que Estados Unidos en sí mismo es un "país santuario".



"Las ciudades pequeñas, medianas y grandes de todo el país se identifican repentinamente y rápidamente como ciudades santuario debido al abandono de los valores, los ideales y el destino cultural de los estadounidenses bajo la vigilancia del presidente Trump", señaló en un comunicado.



En este sentido, dijo que la suya es una "ciudad acogedora" y que los inmigrantes de todas las religiones, nacionalidades y etnias ayudan a hacer de ella la urbe "más estadounidense de Estados Unidos".



A los líderes de las grandes ciudades, pequeñas comunidades que absorben una gran cantidad de estos inmigrantes como la ciudad de Maywood en el condado de Los Ángeles, se unieron a las críticas.



El alcalde, Eddie De La Riva, aseguróque con esa medida no se castigaría a las ciudades y recordó que el país fue construido por extranjeros que buscaron en Estados Unidos una nueva vida.



El plan, según The Washington Post, consistiría en transportar a los inmigrantes bajo custodia de las agencias migratorias a las ciudades o circunscripciones santuario, que optan por proteger a los indocumentados y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus legal de las personas arrestadas.



Esa idea se estudió tanto en noviembre como en febrero, y la Casa Blanca argumentó ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que su intención era tanto aliviar el problema de falta de espacio en los centros de detención, como enviar un mensaje a los demócratas.