Alcaldes convocan nuevamente a una movilización en Quito por falta de pagos y por otros pedidos

Para el próximo martes, 9 de marzo del 2021, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) convocó nuevamente a los 221 alcaldes del país a una marcha hacia el Palacio de Carondelet en Quito, como una forma de exigir atención y el pago de la deuda estatal pendiente.

Así lo anunció la Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la AME, la tarde de este martes 3 de marzo del 2021.



Según Delgado, esta nueva convocatoria responde a la falta del pago de asignaciones pendientes desde el Gobierno Nacional a los cabildos y que actualmente supera los USD 1 000 millones.



El titular de la AME pidió que una comisión de alcaldes sea recibida el martes por el Ejecutivo, para llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda y otros pedidos como la socialización del plan de vacunación contra el covid-19. También piden que se otorguen facilidades de pago a los municipios que atraviesan una crisis de liquidez.



“Siempre hemos sido abiertos al diálogo” mencionó Delgado sobre la posibilidad de concretar un acuerdo con el Gobierno Nacional pero fue enfático al mencionar que no se retirarán si es que no son recibidos.



La manifestación del martes también se espera que se replique en todas las ciudades cuyos representantes no puedan asistir a la capital. El objetivo será llegar a las instalaciones de las gobernaciones para mostrar así un respaldo a la marcha que se realice en Quito.



“No estamos pidiendo las vacunas para los alcaldes, la mayoría nos hemos contagiado (…) Pero entendemos que en nuestros sectores hay personas vulnerables que necesitan la vacuna”, insistió Delgado sobre una de las solicitudes que prevén presentar el próximo martes.



En diciembre del 2020, los alcaldes ya protagonizaron una manifestación similar en Quito, para exigir el pago de las asignaciones pendientes al Gobierno Nacional y para reclamar las reducciones a los presupuestos de los municipios.