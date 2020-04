18 alcaldes trabajan mientras convalecen de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un mes atrás, Marvin Salas, alcalde de Nobol, regresó a su casa después de una fumigación en conjunto con la Prefectura de Guayas. Al finalizar la jornada sintió un fuerte malestar en el cuerpo y el jueves 19 de marzo decidió hacerse la prueba del covid-19.

Cinco días después recibió una llamada con la confirmación. “Me impactó, porque no solo soy autoridad, sino también padre de una niña de siete años y de otro de cuatro. Tuve que mandarlos a la casa de los abuelitos, con su mamá”.



Desde ese momento, Salas hizo de su casa el lugar desde donde despacha las resoluciones que debe tomar como autoridad del cantón por la crisis sanitaria por el coronavirus.



El teléfono móvil y un computador se han convertido en los únicos aliados para los alcaldes del país. El covid-19 cambió la cotidianidad de los alcaldes que resultaron contagiados. Ellos han tenido que empatar sus obligaciones administrativas con el aislamiento obligatorio.



Dentro de los gobiernos seccionales, los alcaldes han sido los más afectados: la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) confirmó que, de los 221 alcaldes del país, 18 han dado positivos en las pruebas de coronavirus. Mientras que hasta ahora no hay reportes de prefectos provinciales infectados con el covid-19.



La mayoría, según la AME, se concentra en Guayas. De todo ellos, seis ya están recuperados. También hay casos en Santa Elena, Azuay y Bolívar.



El último burgomaestre que confirmó que padecía el virus fue Medardo Chimbolema, de Guaranda (Bolívar). El 12 de abril fue hospitalizado de urgencia por un cuadro agravado de neumonía.



“Gracias a la voluntad de Dios y los médicos estoy con una ligera recuperación. Una vez obtenidos los resultados del coronavirus, de manera positiva, me permito informar que también mis familiares cercanos y amigos se acogen al aislamiento voluntario”, manifestó Chimbolema.

Guayas es la provincia más golpeada por el virus. El último reporte señala que existen 6 150 casos confirmados. Sus autoridades no estuvieron exentas de sufrir las complicaciones ocasionadas por el covid-19. El mismo vicealcalde de Salitre, Jorge Orlando, falleció el 25 de marzo con el virus.



Wilson Cañizares, alcalde de Daule, también atravesó la enfermedad. Decidió hacerse la prueba al conocer que otros alcaldes de Guayas estaban contagiados. El 1 de abril le notificaron que dio positivo.



Comentó que ocho días antes de su primera prueba hubo una reunión en el Ecu 911. “Estuvimos unos 24 alcaldes para tomar decisiones sobre medidas de protección. No todos andábamos con mascarillas en ese tiempo”, recuerda.



El alcalde de Durán, Dalton Narváez, también cree que la reunión de los burgomaestres guayasenses puede haberse convertido en un posible foco de contagio. Recordó que ocurrió el 18 de marzo pasado en Samborondón. “Después de eso, como 12 alcaldes resultamos contagiados”

.

Raúl Delgado, presidente de la AME, hizo referencia a dicha reunión. Manifestó que después de que se confirmaron los contagios se decidió hacer las reuniones mediante videollamadas o con herramientas tecnológicas.

Los municipios coordinan acciones en cuanto a la obligación de que sus ciudadanos utilicen mascarilla en los espacios públicos. Narváez comentó que la forma en la que se regulará el tema será una decisión del Concejo cantonal que, desde la emergencia, se realiza de manera virtual.



Además, el 13 de abril pasado, el presidente de la República Lenín Moreno decidió delegar a las alcaldías el seguimiento de las personas con covid-19.



En una cadena en la que participó el alcalde de Quito Jorge Yunda, Michelena entregó los datos obtenidos mediante el sistema de georreferenciación que se alimenta de la información de las telefónicas.



Para Cañizares y Salas, lo más difícil del aislamiento ha sido el coordinar desde su teléfono la entrega de ataúdes. “Me llaman a la 01:00 o a las 03:00 para pedirme ayuda con los traslados. He contratado carpinteros para la elaboración de los cofres. Hacemos lo que podemos”, dice.



Salas explica que ya sufrió la pérdida de un familiar por el covid-19. Narváez, por su parte, contó que en su familia también existen cuatro personas contagiadas del virus.



Delgado señaló que el teletrabajo y las sesiones virtuales serán mecanismos que deberán convertirse en costumbre para los alcaldes. En el país “tendremos que acostumbrarnos por un tiempo a protegernos de esta manera”, finaliza.