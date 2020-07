Alcaldes intensificarán el control a reuniones y aglomeraciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entre los alcaldes de 109 cantones hay una coincidencia: las dos nuevas medidas les permitirán contener las aglomeraciones y las reuniones o fiestas que han influido en el aumento del contagio.

En esas jurisdiciones de las 10 provincias de la Sierra, dos de la Costa y dos de la Amazonía rige desde ayer (23 de julio del 2020) un nuevo horario del toque de queda, de 21:00 a 05:00; y están prohibidas las reuniones sociales.



Estas restricciones solo se aplican para los cantones en semáforo amarillo en esas provincias. Las 10 jurisdicciones en rojo y las dos en verde seguirán los lineamientos de esos colores.



Los alcaldes están satisfechos con estos dos cambios, porque ya los habían solicitado al Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE), debido al incremento de los casos de contagiados. Tulcán, Ambato, Cuenca y Santo Domingo son algunas que pidieron restringir la movilidad.



También solicitaron la ley seca, para prohibir la venta de alcohol, pero no fue aprobada.



El alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, considera que las nuevas disposiciones ayudarán a mejorar el control, aunque cree que deberían ser más drásticas. Incluso piensa que las familias no deberían salir de casa los fines de semana.

Según Benavides, las reuniones de más de 25 personas dieron paso a fiestas y encuentros deportivos. El COE de Tulcán se reunió ayer y acordó reforzar los controles.



En Ambato, los controles de las fiestas clandestinas o familiares se intensificarán con la ayuda de la Intendencia, Policía, Municipio y el Ejército.

Patricio Carrasco, director del Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio, dice que las disposiciones son positivas, porque podrán efectuar operativos más temprano. “Nuestro objetivo es que la gente llegue más temprano a la casa y no se contagie”.



El presidente de la Cámara de Comercio de Ambato, Diego Mosquera, solicitó al Alcalde que realice una campaña del toque de queda ciudadano para iniciar a las 19:00. La ampliación del toque de queda no afecta al sector comercial, porque más del 95% de los locales cierra pasadas las 17:30.



En Riobamba, “acatamos las nuevas disposiciones inmediatamente para evitar el crecimiento de contagios”, dijo el alcalde Napoleón Cadena. La Policía, la Comisaría Municipal y la Dirección de Movilidad están articuladas para intensificar los controles.



En el sur del país, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, comenta que estas medidas limitarán más la movilidad de las personas y se ejercerán más controles, frente a la desobediencia de ciertos grupos.



Esta semana hubo varios operativos. Agentes de la Empresa de la Movilidad y personal de la Policía y Ejército realizan controles en las calles, barrios, parques, mercados y otros espacios públicos.



En Azuay, solo Sevilla de Oro está en verde y su alcalde, Rolando Calle, dice que mantendrán las actividades que les permite este color.



En la provincia de Cañar, Suscal está en verde. Su alcalde, Manuel Pomaquiza, indica que no han descuidado los controles preventivos y la exigencia de las medidas para evitar la propagación del virus.



En Santo Domingo, el toque de queda no se respeta. Según el ECU 911, este cantón ocupa el segundo lugar a escala nacional por esta infracción.



Desde el 25 de mayo, cuando el cantón pasó a amarillo, han habido 1 880 llamadas para denunciar a los libadores en reuniones sociales y personas concentradas en barrios y cooperativas de vivienda por fuera del horario de las 23:00.



El comandante de la Policía, Édison Padilla, dice que estas concentraciones estaban casi fuera de control, porque no se dan abasto para atenderlas.



En Esmeraldas, la alcaldesa, Lucía Sosa, cree que las medidas son acertadas, porque en la ciudad se desbordaron las fiestas y hay una salida masiva de personas a las calles.



Pero el toque de queda afectará a los locales que venden comida en la noche y que recién empezaron a reactivarse.