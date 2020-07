Alcaldes de 50 municipios anunciaron que presentarán acciones de protección contra Ministerio de Finanzas

LEA TAMBIÉN

El anuncio fue en Guayaquil este 27 de julio del 2020. Alcaldes de 50 municipios de las provincias de Guayas (a excepción de Guayaquil), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos informaron que presentarán acciones de protección contra el Ministerio de Finanzas por incumplimiento en la devolución del IVA y por asignaciones adeudadas.

De acuerdo con información de la regional 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que agrupa a esos cabildos, el Estado les debe USD 191 millones en asignaciones correspondiente los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Mientras, por concepto de IVA el monto asciende a USD 94 millones.



Edson Alvarado, presidente de la regional 5 de la AME y alcalde de Santa Lucía, refirió que los cabildos están analizando qué servicios suspender. “No por culpa de nosotros, por culpa del Gobierno que no paga asignaciones que son nuestras, no son de ellos”.



Explicó que en varios municipios se agotaron los recursos para la limpieza de calles, construcción de infraestructura para servicios básicos, dotación de seguridad, recolección de basura e incluso el pago de salarios de empleados.



“Nosotros hemos dado la cara en esta pandemia, hemos puesto recursos, pero ya no podemos seguir poniendo más recursos porque ya no tenemos”, se quejó.



De su parte, Dalton Narváez, presidente de AME Guayas y alcalde de Durán, calificó a la situación del municipalismo como caótica, ya que a escala nacional los valores adeudados sumarían más de mil millones de dólares.



La acción de protección, dijo, se decidió tras la negativa de un diálogo con el presidente Lenín Moreno. “Los procuradores síndicos de los municipios, con asesoramiento de asambleístas, interpondrán acciones de protección individuales en cada cantón”.



Narváez, en su mensaje, afirmó que espera que AME Nacional adopte una postura similar en defensa del municipalismo.



En esta línea, el Municipio de Guayaquil presentó el pasado 21 de julio una acción de protección en la Unidad Judicial Florida Norte. Lo hizo a través del procurador síndico, Cristian Castelblanco.



El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, agregó que no se descartan “medidas de hecho”. “No buscamos conflictos, exigimos derechos que corresponden a la población. Necesitamos que las asignaciones se pongan al día, los municipios no pueden cerrar sus puertas”.