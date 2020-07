Alcaldes de cinco provincias anuncian una acción de protección si el Gobierno no concede asignaciones pendientes

LEA TAMBIÉN

Casi colapsados y con cuentas por pagar. Así los alcaldes de cinco provincias justificaron este jueves 2 de julio del 2020 el impacto del atraso en las asignaciones presupuestarias por parte del Gobierno.

Con una marcha en Guayaquil pidieron una reunión directa con el presidente Lenín Moreno, para concretar el depósito de los montos pendientes a los cabildos. De lo contrario, advirtieron que paralizarán sus actividades el próximo 16 de julio. La medida será adoptada por 51 municipios de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Galápagos. En paralelo, preparan una acción de protección para acceder, vía judicial, a los dineros no depositados.



Un grupo de los alcaldes caminó esta mañana por la avenida 9 de Octubre, en pleno centro de la urbe porteña. Ellos llegaron hasta la Gobernación del Guayas, donde dejaron una carta dirigida al Jefe de Estado solicitando un encuentro. Luego se dirigieron al Palacio Municipal. En el Salón de la Ciudad, guardando el distanciamiento, estuvieron la alcaldesa Cynthia Viteri, Edson Alvarado de Santa Lucía y otros alcaldes.



“Cómo podemos pagar nuestros haberes si no tenemos recursos, porque el Gobierno Nacional no ha cumplido con los recursos”, reclamó Alvarado, quien además es presidente de la regional 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

​

Agregó que la acción de protección beneficiará a los 221 cabildos del país. En enero pasado el Municipio de Guayaquil ya había tramitado una acción de protección contra el Ministerio de Finanzas para el pago de USD 104 millones.



Alvarado explicó que los cabildos, especialmente los más pequeños, están presionados por los pedidos de sus ciudadanos respecto a obras que no pueden ejecutar.



“Guayaquil no puede paralizarse -dijo la alcaldesa Viteri-. Los servicios de agua potable, alcantarillado, obra pública lo hemos hecho sin plata, lo hemos hecho por los guayaquileños sin dinero. En la crisis sanitaria este cantón ha destinado USD 35 millones, solo un cantón…”, enfatizó.

Viteri aseguró que el Gobierno adeuda, entre octubre y diciembre, USD 16 millones por concepto de devolución del IVA. También agregó que por asignaciones les deben unos USD 100 millones, desde marzo hasta este mes.