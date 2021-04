Alcalde Yunda dice que son necesarias duras medidas para bajar la ocupación hospitalaria; ¿15 días de confinamiento?

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que espera la comprensión de la ciudadanía frente a las duras medidas que se deben tomar para mitigar el aumento de contagios en la capital y el colapso del sistema sanitario.

Pasadas las 15:00 de este sábado 17 de abril del 2021, Yunda escribió: “delicada situación del sistema sanitario de la ciudad, por más duras que sean las medidas debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria”.



El burgomaestre además señaló que estas medidas deberán aplicarse al menos durante unos 15 días. “Afortunadamente todas las autoridades están conscientes, esperamos la comprensión de la ciudadanía”.

El Alcalde no especificó si se trata de nuevas medidas que se aplicarán o se refiere a las que ya se conocen y rigen en la ciudad.



Consultado por este Diario sobre si el Municipio de Quito ha hecho nuevos pedidos al COE Nacional, su presidente, Juan Zapata, dijo que, en la última reunión mantenida con el COE Metropolitano, el alcalde Yunda exhortó a aplicar un confinamiento por 15 días. “No hemos tenido otro pedido”.



El titular del COE Nacional dijo que es necesario entender que ningún alcalde puede tomar una medida de confinamiento, ya que para eso se necesita un estado de excepción y esa facultad es única del Presidente de la República, bajo un informe motivado del COE Nacional.



Mañana, domingo 18 de abril, dijo Zapata, está prevista la plenaria del COE Nacional a las 14:00. “Nos vamos a reunir porque hemos ajustado ya todos los informes y vamos a hacer la evaluación también del fin de semana y veremos qué hoja de ruta tomamos. Porque no solamente es Quito, tenemos 11 provincias que están en una situación muy sensible”.



En Quito, hasta el 30 de abril, ningún vehículo puede circular de 22:00 a 05:00, salvo algunas excepciones como traslados al aeropuerto, servicios de salud, emergencias médicas y sectores estratégicos.



Mientras, entre las 05:00 y las 20:00 se mantiene el plan Hoy no circula, que restringe la circulación para cuatro placas de vehículos por día. Los lunes no pueden circular las terminadas en 0, 1, 2 y 3. Los martes las que terminan en dígitos 2, 3, 4 y 5. Los miércoles las placas que terminan en 4, 5, 6 y 7. Los jueves las terminadas en 6, 7, 8 y 9 y los viernes las terminadas en 0, 1, 8 y 9.



Además, debido al incremento de casos de covid-19, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) suspendió el paseo dominical, conocido como ciclopaseo, programado para mañana, domingo 18 de abril del 2021.



"Esta es una medida de seguridad, que busca evitar la propagación del virus. Se informará de modo oportuno la fecha en la cual se retomará el desarrollo normal de la actividad. La AMT mantiene acciones enfocadas en precautelar la integridad de los ciudadanos", se señala en un comunicado.



Hasta hoy, en Quito se registraron 115 489 casos de covid-19, según el Ministerio de Salud Pública (MSP). Eso representa el 92% de los infectados reportados en Pichincha, la provincia con más número de pacientes confirmados.



En Ecuador existen 358 157 casos, 86,10% de recuperados. En los hospitales de la capital hay listas de espera para internar a pacientes con síntomas moderados y graves.



Durante la sesión del Concejo Metropolitano realizada el jueves 15 de abril, la secretaria de Salud Ximena Abarca, dijo que hasta ese día, 119 personas contagiadas graves esperaban por una cama en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad, además de 57 pacientes en espera de una plaza en hospitalización.



Abarca también dijo que las cifras que muestran la mortalidad en exceso en la capital también son alarmantes, ya que se pasó de un 59,8% de mortalidad en exceso en la semana 13 a 84,7%, en la semana 14, que finalizó el 11 de abril.