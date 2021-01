Alcalde Yunda no contempla cambio en restricciones de movilidad por situación epidemiológica de Quito

Entre los planes del alcalde de Quito, Jorge Yunda, no está modificar las restricciones de movilidad, después del fin del estado de excepción. Hoy, martes 5 de enero del 2021, reiteró que en medio de la emergencia sanitaria es importante fortalecer el transporte público.

El Burgomaestre se refirió al tema tras un pedido hecho por el concejal Bernardo Abad, en la sesión ordinaria de hoy del Concejo Metropolitano. El edil solicitó que se levanten las restricciones o se regrese al Hoy No Circula o Pico y Placa.



Abad señaló que hay quejas de la ciudadanía sobre la afectación a sectores productivos por las restricciones en la movilidad derivadas de la medida Hoy Circula. También dijo que en el transporte público no se están respetando los aforos permitidos y eso convierte a los buses en focos de contagio del covid-19.



En respuesta, el Alcalde indicó que se está enfrentando “la pandemia más atroz de los últimos siglos” y que “no es un capricho del Alcalde molestar a la ciudadanía”. Añadió que las medidas tienen que ver con la situación epidemiológica de esta ciudad en la que el 70% de los ciudadanos se moviliza en transporte público.



Yunda dijo que el 21% de capitalinos se moviliza en vehículo particular. Sin embargo, ese grupo ocupa “más del 80% del espacio público”. La primera autoridad de la ciudad manifestó que sigue las recomendaciones del Comité Científico para enfrentar la pandemia.

Tras el fin del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, el Municipio informó que están vigentes las medidas como el Hoy Circula. En ese contexto, la Alcaldía también decidió que los salvoconductos que se habían entregado desde el 14 de septiembre pasado seguían insubsistentes.



Actualmente, según la Secretaría de Movilidad, los únicos permisos especiales de circulación que se pueden gestionar son aquellos relacionados con las citas médicas y los traslados al aeropuerto.



La concejal edil Luz Elena Coloma pidió al Alcalde que exista una comunicación más fluida sobre las medidas que se adoptan porque al momento existe confusión entre la ciudadanía. También pidió que se revise la entrega de salvoconductos para los sectores productivos.