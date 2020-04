Alcalde de Rumiñahui solicita continuar con el semáforo rojo en su cantón

LEA TAMBIÉN

La postura del cantón Rumiñahui frente a la semaforización será anunciada, tentativamente, el día jueves 30 de abril del 2020 previo al plazo establecido por COE Nacional. No obstante, la postura del alcalde, Wilfrido Carrera Díaz, es mantener el semáforo rojo en la municipalidad con el fin de precautelar la salud de los habitantes del cantón.

Esta propuesta será dirigida hacia el COE Cantonal y se tomarán en cuenta parámetros como la cercanía con Quito, las relaciones comerciales y de trabajo que existe con otros cantones y la situación en Rumiñahui. Carrera espera que se tenga en cuenta y se aprueba su petición. Esta motivación del Alcalde se da, sobre todo, porque los indicadores de contagio entre Quito y Rumiñahui son proporcionales.



Este planteamiento se ha dado también debido al comportamiento de la población frente a las medidas dispuestas durante la emergencia sanitaria. A pesar de que la población ha acatado las disposiciones, aún no se ha terminado de concienciar sobre el riesgo que representa el covid-19.



Se teme que, en caso de que se levante el semáforo rojo, el comportamiento de la ciudadanía no sea el adecuado frente a las normas de distanciamiento, el uso de mascarillas y precauciones. De esta forma se prevé que no exista una contaminación masiva y se desmorone el trabajo realizado hasta el momento. La contigüidad con municipalidades como Quito y Mejía, al igual que la cantidad de habitantes —135 mil habitantes en 130 mil kilómetros cuadrados- hacen de Rumiñahui el octavo cantón con mayor densidad poblacional del país.



Carrera menciona que es fundamental la disciplina social para tener un proceso exitoso y disminuir la proliferación del virus, por ello espera que exista una mayor responsabilidad de la ciudadanía para cumplir lo solicitado y permanecer en su hogares. De igual manera sostiene que, a pesar de que se cambie a semáforo naranja, es necesario que la población reconozca que el problema no ha terminado y es necesario acatar los protocolos.



En caso de que se decidiera terminar la etapa de aislamiento y pasar a la de distanciamiento, se mantendrá el control de salvoconductos, los eventos masivos y transporte interprovincial estarán prohibidos y las clases seguirán suspendidas. Además, los ciudadanos deberán continuar utilizando mascarillas y guantes, mantener el distanciamiento de 1,5 metros, desinfectarse al ingresar a sus hogares o trabajos, proteger a las personas dentro de la población de riesgo y notificar ante posibles síntomas de covid-19.



En caso de que continúe la etapa de aislamiento, el Cabildo continuará brindando los servicios básicos, entrega de kits alimenticios, desinfección de barrios y centros de salud. Se seguirán llevando a cabo controles de uso de mascarillas, distanciamiento, de actividades comerciales e ingreso a mercados.



Este martes 28 de abril del 2020 existirá una reunión entre los alcaldes de todos los cantones de Pichincha para analizar la situación de las urbes en la emergencia sanitaria.



En este cantón, se han repartido mascarillas a la ciudadanía de escasos recursos. En caso de que alguien no las porte en el espacio público puede enfrentar una multa del 50% del salario básico unificado (200 USD).