El Alcalde de Quito reacciona a la propuesta de Junta Cívica de convertir en cantón al valle de Tumbaco

La propuesta de cinco parroquias orientales de Quito de independizarse y crear un nuevo cantón ha generado reacciones en el Municipio y en el Concejo del Distrito Metropolitano.

La Junta Cívica del valle de Tumbaco, conformada por moradores de Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Puembo y Pifo, trabaja desde el año pasado en la elaboración de una propuesta de cantonización con la intención de deslindarse (administrativa y financieramente) del Distrito Metropolitano.



Aseguran que la atención que reciben por parte del Municipio y la cantidad de obras no corresponden al aporte que estas parroquias hacen a la capital.



El objetivo de la agrupación es llegar a ser un cantón para poder manejarse y organizarse independientemente del Municipio de Quito. Así lo advierte Diego Hidalgo, morador de Tumbaco y miembro de la Junta Cívica. “La capital tiene complejidades y los moradores de estas parroquias no observamos ni hemos palpado planificación por parte del Municipio para llegar a tener obras”.



Al momento, los 70 integrantes de Junta Cívica se encuentran contactando a los líderes barriales de las comunas y urbanizaciones de las parroquias para poder sumar más personas a la iniciativa. Cada parroquia tiene su representante y cada representante forma parte de la Junta Cívica. “Este es el sueño que tenemos y vamos a conseguirlo”, manifiesta Hidalgo.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, manifestó este miércoles 5 de febrero del 2020, que todos tienen derecho de asociarse y proponer, siempre y cuando se respete el marco jurídico. El burgomaestre acudió esta mañana a Cumbayá para presidir la sesión de la Comisión de Desarrollo Parroquial. Acompañado de concejales, miembros de la Junta Parroquial, funcionarios del Municipio y moradores, Yunda abordó temas de la planificación de obras para la ruralidad.



Algunos concejales no creen que la propuesta de cantonización sea lo más adecuado. Luz Elena Coloma, presidenta de la Comisión de Áreas Históricas del Concejo Metropolitano, considera que la división de la ciudad y la conformación de otro cantón no es la solución. “Creo y valoro esta iniciativa y la respeto porque lo que refleja es una inoperancia del Municipio y frustración de quienes están alejados de la centralidad y son obligados a dirigirse al centro para resolver problemas”.



Coloma sostiene que las administraciones zonales fueron concebidas para descentralizar la gestión, pero eso no ha ocurrido, por lo tanto -dice- la solución no está en la creación de otro cantón, sino en que las administraciones sean espacios de real gestión del territorio, donde se puedan resolver los problemas, con la respectiva autonomía presupuestaria y la gestión correspondiente.



“Yo no puedo estar a favor de que se cercene el territorio, la solución no va por ahí, pero entiendo que la gente exprese su frustración ante el abandono del Municipio”, menciona.



Patricio Ubidia, exconcejal y actual secretario de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Distrito, prefiere no pronunciarse al respecto, al menos hasta que exista una propuesta en firme por parte de las cinco parroquias que buscan cantonizarse.



“Lo que sí me parece pertinente es que esta Junta Cívica, al igual que toda la ciudad, debe involucrarse en el debate del estatuto autonómico de Quito. Se debería poner la mayor cantidad de esfuerzos para que en el estatuto, que viene a ser la Carta Magna de la ciudad, se trate el tema de las parroquias y sectores que por años no tuvieron las mismas oportunidades. Se debe establecer un mecanismo por el cual se pueda repartir equitativamente los recursos, que es lo que estamos haciendo”, señala. Según Ubidia, en el estatuto se debería precautelar siempre la unidad de la ciudad.