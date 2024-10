El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reconoció que en Quito hay un caos vehicular, pero que se trabaja en varias alternativas para su mejoramiento. Este 22 de octubre del 2024 dio una entrevista al canal de televisión TVC, en la que destacó varios ejes del Acuerdo Quito 2034, la vialidad, la obra pública y las Fiestas de Quito, entre otros temas.

El caos vehicular en Quito

Uno de los temas que más ha molestado a la ciudadanía es la complicación del tránsito que se agrava con las obras públicas que el Municipio ejecuta. Según el burgomaestre capitalino, en anteriores administraciones, se recuperaban 80 kilómetros por año, “con mi administración estamos recuperando 170 kilómetros por año”.

Muñoz reconoció que el transporte de Quito es caótico, pero que están trabajando en cuatro conceptos fundamentales. El primero tiene que ver con las troncales: Metro, Trolebús (que pronto serán 100% eléctricos) y Ecovía. El segundo son las rutas alimentadoras que permiten el desplazamiento desde las estaciones centrales hacia los barrios más alejados. El tercer punto es el mejoramiento del servicio hacia las 33 parroquias rurales que tiene Quito.

El cuatro concepto es lo que el Alcalde de Quito reconoce como la gran innovación: las 12 rutas transversales que conecten el occidente con el oriente de la ciudad. “Necesitamos que se bajen a las troncales metropolitanas para alimentar el servicio. Si no hacemos eso, no vamos a llegar a los 400 000 pasajeros” que necesita el Metro para ser sostenible.

Destacó la obra pública -esos 170 kilómetros por año de trabajos en las vías de la ciudad- el Alcalde de Quito también enfatizó en uno de los problemas centrales y que obligan siempre a replantear la ciudad. El 70% de la población de Quito usa transporte público; el restante, en vehículos. Además, sostuvo, las nuevas generaciones de profesionales están buscando viviendas que les facilite la vida sin tener que recurrir al vehículo.

“Crecer hacia los valles no es eficiente”

En la entrevista le plantearon al Alcalde de Quito si la extensión del Metro es la obra pública de bandera de esta administración. De algún modo lo reconoció y agregó que el Metro no solo es un tema de vialidad, sino también de desarrollo urbano.

“Los constructores inmobiliarios me dieron un dato, que es aún prematuro, pero en este momento se están reservando menos vivienda en los valles y más en el hipercentro consolidado de Quito. No ha sido eficiente ni es eficiente crecer hacia los valles. Hay problemas de tránsito o de la eficiencia para dotar servicios. Si el Municipio dota servicios a Puembo, cuesta 1200 dólares; si lo hace en el centro consolidado de Quito, cuesta 300 dólares”.

La solución es, entonces, el crecimiento hacia arriba, con proyectos inmobiliarios como los que llevan a cabo en Quitumbe, en el sur de la ciudad, el regreso al Centro Histórico. También se refirió a la avenida 10 de agosto, que fue uno de los motores de la ciudad y que está en crisis desde hace varios años.

La infraestructura vial de Quito

Hay que dar con todo soluciones para ese 30% que usan vehículos. La ciudadanía reclama que haya obras en distintos puntos -y no tan distantes- de la ciudad. “Estamos con dos empresas en más de 100 puntos de la ciudad. Estamos interviniendo en vías que no se han intervenido en más de 20 años. No solo recuperamos la vialidad, sino que también mejoramos la calidad de vida de los que usan transporte público”.

Una próxima intervención, compleja y necesaria, será la avenida Galo Plaza Lasso. Espera que comience en el útimo trimestre del año”.

Los cuatro ejes del Plan Quito 2034

Este es quizá el gran proyecto de la actual administración quiteña y que tiene cuatro ejes para los próximos 10 años: “la erradicación de la extrema pobreza; la potenciación del bienestar el crecimiento y el empleo. Un tercer eje tiene que ver con seguridad humana, convivencia pacífica y derechos; el cuarto es ser una ciudad intercultural verde y azul.

Sin embargo, lo que más destaca el alcalde Pabel Muñoz, es el hecho de que se sentaran a la mesa personas de distinto pensamiento, tendencias y orígenes para llegar a acuerdos comunes para el biestar de la ciudad. “Es un mensaje positivo para el país, no solamente para la ciudadanía quiteña. Hemos querido hacer una especie de excepción en una país que se divide y que sigue hurgando en sus diferencias. Hemos buscado tener cuatro objetivos en común, una plataforma de convergencia. No podemos seguir enfrentándonos por todo y en todo”.

Fiestas de Quito, sin pregón pero con árboles

Muñoz anunció que las Fiestas de Quito no tendrán un pregón con concierto, sino que tendrá otra modalidad: la arborización de Quito.

“Tenemos una meta de reforestar con 500 000 árboles para el 2025. Pero este 24 de noveimbre empezaríamos en 10 puntos de la ciudad, en un total de 20 hectáreas y buscamos plantar 20 000 árboles”.

Sí habrá conciertos y otros eventos por las fiestas de Quito, que serán hechas con generadores de luz propia porque no se puede usar el sistema interconectado.